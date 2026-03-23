Sósíalistinn Emmanuel Grégoire er nýr borgarstjóri Parísar. Gengið var til sveitastjórnarkosninga í Frakklandi í gær, þar sem Þjóðfylkingin tók nokkrar borgir og bæi en hafði ekki erindi sem erfiði í Marseille, Toulon né Nimes.
Þjóðfylkingin náði meirihluta í Carcassonne og Éric Ciotti, bandamaður Marine Le Pen, hafði sigur í Nice.
„Verkefnin eru mörg og við byrjum á morgun,“ sagði Grégoire í gær. Á forgangslistanum væru meðal annars málefni barna og heimilislausra.
Grégoire er talinn hafa fengið um það bil 52 prósent atkvæða og hafði þannig betur en hægrimaðurinn Rachida Dati. Grégoire hafði varað við því að Dati myndi gera París að „trumpískri tilraunastofu“ um samvinnu hægri og öfgahægrisins.
Eftir sigurinn í gær sagði hann að París yrði fremst í flokki í baráttunni gegn öfga hægrinu fyrir forsetakosningarnar á næsta ári.