Trump og Starmer ræddu Hormuz-sund

Ísraelsmenn gerðu umfangsmiklar árásir á Tehran, höfuðborg Íran, í morgun. Sprengingar heyrðust víða í borginni en talsmenn hersins sögðu innviði tengda hryðjuverkum skotmörk árásanna.
Íranir svöruðu fyrir sig með eldflaugaárás á Ísrael nú í morgunsárið, auk þess sem eldflaugar voru skotnar niður yfir Tel Aviv í nótt.
Donald Trump Bandaríkjaforseti og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, ræddu saman í síma í gærkvöldi þar sem þeir ræddu meðal annars mikilvægi þess að greiða fyrir opnun Hormuz-sunds. Lítið er vitað um innihald samtalsins að öðru leyti en leiðtogarnir eru sagðir munu ræðast aftur við innan tíðar.
Starmer hefur boðað til neyðarfundar í dag, til að ræða efnahagsleg áhrif átakanna.
Talsmaður Ísraelshers sagði í gær að enn væru einhverjar vikur í endalok aðgerða gegn Íran og Hezbollah í Líbanon. Áhyggjur eru uppi í Líbanon af því að Ísraelar hyggi á umfangsmikla innrás inn í suðurhluta landsins.
Forseti Íran, Masoud Pezeshkian, sagði hótanir Bandaríkjamanna bera vott um örvætingu þeirra. Þær myndu aðeins efla samstöðu Írana. Þá ítrekaði hann að Hormuz-sund væri opið öllum nema óvinum landsins.
Olíuverð hefur haldið áfram að hækka víða um heim og þá varð snörp lækkun á mörkuðum í Asíu í morgun.