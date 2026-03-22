Tilkynnt um andlát pabba strax eftir tapið Sindri Sverrisson skrifar 22. mars 2026 22:22 Igor Tudor dapur í bragði á leiknum gegn Nottingham Forest í dag. Hann fékk svo mun verri fréttir eftir leikinn. Getty/Robin Jones Athygli vakti að Igor Tudor þjálfari Tottenham, sem þykir afar valtur í sessi, skyldi ekki veita viðtöl eftir tapið gegn Nottingham Forest í dag en ástæðan er mun alvarlegri en nokkur fótboltaleikur. Bruno Saltor, aðstoðarmaður hins 47 ára gamla Tudors, mætti í viðtöl í hans stað og gaf þær skýringar að upp hefði komið erfitt fjölskyldumál. Króatískir miðlar hafa nú greint frá því að Tudor, sem er Króati, var að missa föður sinn, Mario. Mun honum hafa verið sagt frá andlátinu strax að loknu 3-0 tapinu í dag. 🚨 Tottenham assistsnt coach Bruno Saltor: "Igor Tudor doesn't speak today as he's dealing a personal family issue, obviously it's a difficult moment for him". pic.twitter.com/N9YRZicKTa— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026 Dagurinn hefur því verið hreinasta martröð fyrir Tudor sem enn hefur ekki fagnað sigri í ensku úrvalsdeildinni. Undir hans stjórn hefur Tottenham tapað fjórum deildarleikjum og gert eitt jafntefli, gegn Liverpool á Anfield, auk þess að falla úr keppni í Meistaradeild Evrópu gegn Atlético Madrid. Tapið gegn Forest í dag þýðir að Tottenham er komið niður í fjórða neðsta sæti úrvalsdeildarinnar og er aðeins stigi fyrir ofan West Ham, nú þegar hlé vegna landsleikja tekur við. Unlucky 13 😬Tottenham are now without a win in 13 games, their longest streak in the top flight in 91 years... they went on to get relegated that season... pic.twitter.com/ksVfietoij— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 22, 2026 Tudor tók við Tottenham í frjálsu falli, af Dananum Thomasi Frank í febrúar, og átti að stýra því út leiktíðina. Liðið hefur núna ekki unnið neinn af síðustu 13 deildarleikjum sínum, eða síðan í lok síðasta árs, og því hefur hávær orðrómur um að forráðamenn Tottenham gætu nýtt landsleikjahléið í að skipta aftur um mann í brúnni.