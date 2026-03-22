Sjáðu afmælisstrákinn tryggja titilinn og tvöfalt klúður Kepa Sindri Sverrisson skrifar 22. mars 2026 23:02 Nico O'Reilly með verðlaunagripinn sem hann tryggði Manchester City í dag. Getty/Rob Newell „Þetta var frábær afmælishelgi," sagði Nico O'Reilly sem varð 21 árs í gær og hélt upp á það með því að gera bæði mörk Manchester City í 2-0 sigrinum á Arsenal í úrslitaleik enska deildabikarsins í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Eftir markalausan fyrri hálfleik nýtti O'Reilly sér slæm mistök Kepa Arrizabalaga á 60. mínútu, þegar Spánverjinn missti fyrirgjöf Rayan Cherki niður í miðjan markteiginn. O'Reilly skoraði svo seinna markið með skalla, eftir aðra fyrirgjöf frá hægri, og tryggði City sigurinn. Rétt áður en O'Reilly skoraði mörkin hafði Kepa verið stálheppinn með að skógarhlaup hans út úr vítateig Arsenal skyldi ekki enda með ósköpum. Hann braut af sér en Jeremy Doku var enn með boltann þegar dómarinn Peter Bankes ákvað að dæma aukaspyrnu og sýna Kepa, sem enn var utan teigs og langt frá markinu sínu, gult spjald. Atvikið má sjá hér að neðan.