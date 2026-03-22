Verður Kepa aftur skúrkurinn?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kepa Arrizabalaga hefur tvisvar verið í markinu í úrslitaleik deildabikarsins. Í bæði skiptin hefur hann verið skúrkurinn.
„Ég hefði tekið hann út af með handafli,“ sagði John Terry, fyrrverandi fyrirliði Chelsea, í setti Sky Sports eftir tap Chelsea fyrir Manchester City í úrslitum deildabikarsins árið 2019. Þar er rætt um Kepa Arrizabalaga, þáverandi markvörð Chelsea, sem var skúrkurinn í þeim leik . Hann mætir City aftur í dag í úrslitaleik keppninnar.

Kepa er varamarkvörður fyrir David Raya hjá Arsenal en hefur spilað leiki liðsins í keppninni hingað til og mun standa milli stanganna í dag.

Kepa á ekkert sérlega góðar minningar úr úrslitaleikjum af Wembley. Hann hefur tvívegis verið í markinu í úrslitaleik keppninnar og verið skúrkurinn í bæði skiptin.

Frægt er atvikið þegar hann var í markinu hjá Chelsea þegar liðið mætti Manchester City árið 2019. Maurizio Sarri stýrði þá Chelsea og hugði að breytingu þegar stefndi í vítaspyrnukeppni.

Hann tók blaðsíðu úr bók Louis van Gaal sem skipti Tim Krul inn í mark Hollands á HM 2014 rétt fyrir vítaspyrnukeppni og vann leikinn fyrir Hollendinga. Sarri ætlaði að skipta Willy Caballero inn fyrir Kepa þegar framlenging úrslitaleiksins var að klárast en Kepa einfaldlega neitaði að fara út af.

Úr varð mikið havarí sem lauk með því að Kepa hélt sætinu í markinu en Sarri hótaði að ganga inn til búningsherbergja rétt fyrir vítaspyrnukeppni vegna bræði sinnar í garð spænska markvarðarins. 

Kepa tókst að verja eitt víti en Chelsea tapaði vítaspyrnukeppninni 4-3. Kepa hlaut því silfur og var skúrkurinn eftir ævintýraleg vandræðalegheit.

Aftur skúrkurinn þremur árum síðar

Kepa fékk annað tækifæri til að vinna sömu keppni á Wembley árið 2022. Í þetta skipti var Thomas Tuchel stjóri Chelsea og hann fór sömu leið og Sarri hafði gert þremur árum fyrr.

Kepa var í það skipti í hlutverki Willy Caballero. Hann sat allan leikinn á bekknum en Tuchel skipti honum inn á fyrir Edouard Mendy, sem hafði varið mark Chelsea allan leikinn, á 120. mínútu

Mendy var ósáttur en hlýddi þó fyrirmælunum, annað en Kepa hafði gert 2019, og fór út af fyrir spænska markvörðinn.

Við tók ein lengsta vítaspyrnukeppni í sögu deildabikarsins. Allir ellefu leikmenn Liverpool skoruðu framhjá Kepa og allir tíu útileikmenn Chelsea skoruðu einnig. Þá kom að Kepa að taka víti.

Eftir að hafa horft á eftir ellefu skotum Liverpool-manna fara í netið hjá sér skaut Kepa í slá. Liverpool var meistari og aftur fékk Kepa silfur sem skúrkurinn.

Spænski markvörðurinn á því ekki góðar minningar úr úrslitaleikjum keppninnar en spurningin er hvort allt sé þegar þrennt er hjá Kepa og honum takist loks að vinna keppnina, í þetta sinn í treyju Arsenal.

Úrslitaleikur Arsenal og Manchester City hefst klukkan 16:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Bein útsending og upphitun hefst klukkan 16:00.

