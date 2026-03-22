Sjáðu klobbamark Beto og hvernig Welbeck afgreiddi Liverpool Sindri Sverrisson skrifar 22. mars 2026 08:00 Danny Welbeck sá um Liverpool með tveimur mörkum. Getty/Gareth Fueller Baráttan um meistaradeildarsætin í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta harðnaði enn frekar í gær þegar Liverpool og Chelsea töpuðu, og hleyptu Brentford og Everton enn nær sér. Mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi. Liverpool tapaði 2-1 fyrir Brighton á útivelli, þrátt fyrir að Milos Kerkez nýtti sér mistök Lewis Dunk og jafnaði metin á 30. mínútu. Danny Welbeck skoraði bæði mörk Brighton og fékk Thomas Tuchel, landsliðsþjálfara Englands, eflaust fá bakþanka yfir því að velja þennan 35 ára gamla kappa ekki í nýjasta landsliðshóp sinn. Hinn 28 ára gamli Beto, framherji Gíneu-Bissá, var í aðalhlutverki í sigri Everton gegn Chelsea sem minnkaði bilið á milli liðanna í aðeins tvö stig. Hann var nálægt því að nýta sér mistök Roberts Sánchez snemma leiks en skoraði svo tvö mörk, það seinna með skoti á milli fóta Chelsea-markvarðarins. Iliman Ndiaye bætti svo við snotru marki fyrir Everton sem vann 3-0 sigur. Fulham vann svo 3-1 sigur gegn Burnley, þrátt fyrir að hafa lent undir, með mörkum frá Joshua King, Harry Wilson og Raúl Jiménez á síðustu 25 mínútum leiksins.