Sögðu líf Breta í hættu og skutu að breskri herstöð Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. mars 2026 20:40 Breska herstöðin Diego Garcia er á Chagos-eyjum í um fjögur þúsund kílómetra fjarlægð frá Teheran. AP Íranir skutu tveimur eldflaugum að sameiginlegri herstöð Bretlands og Bandaríkjanna á Chagos-eyjum í Indlandshafi í dag. Önnur eldflaugin var skotin niður af Bandaríkjaher en hin hrapaði vegna bilunar. Árásirnar voru gerðar skömmu eftir að Íranir sögðu líf Breta í hættu eftir að Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hvatti Donald Trump Bandaríkjaforseta til að bæta í árásir á Íran. Bandaríkjaher hefur ásamt Ísraelsher gert umfangsmiklar árásir á íranska hernaðar- og kjarnorkuinnviði auk annarra skotmarka undanfarnar fjórar vikur og Íran svarað með hefndarárásum, meðal annars á Ísrael, Hormússund og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Starmer hunsi eigin þjóð Varnarmálaráðuneyti Bretlands lýsti árásinni á herstöðina sem minni háttar en engu að síður gáleysislegri í yfirlýsingu. Íranir haldi Hormússundi í gíslingu með árásum sínum, sem ógni breskum hagsmunum og bandamönnum. Diego Garcia-herstöðin á Chagos-eyjum er í um fjögur þúsund kílómetra fjarlægð frá Íran. Wall Street Journal hefur eftir heimildum að Bandaríkjaher hafi skotið aðra eldflaugina niður en hin hafi hrapað vegna bilunar. Síðdegis í gær veittu ráðherrar Bretlands Bandaríkjaher leyfi til að gera loftárásir á þær eldflaugastöðvar í Íran sem beindu árásum sínum að Hormússundi, frá breskum herstöðvum, þar á meðal Diego Garcia. Áður var herstöðin einungis notuð til að vernda hagsmuni Breta í Persaflóa. Abbas Araghchi utanríkisráðherra Íran sagði í færslu á X að Íranir kæmu til með að beita rétti sínum til sjálfsvarnar og að yfirgnæfandi meirihluti Breta vildi ekki blanda sér í stríðið. „Starmer er að leggja líf Breta í hættu með því að hunsa eigin þjóð og heimila árásir gegn Íran á eigin herstöðvum,“ skrifaði Araghchi. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði aftur á móti að Bretar hefðu mátt bregðast mun skjótar við. Hann hefur þegar sakað bandamenn sína í Nató um heigulshátt fyrir að neita að bjóða fram aðstoð í stríðinu. Hótaði auknum árásum eftir árás á leikskóla Umfangsmiklar loftárásir voru gerðar á Teheran í nótt og í morgun, meðan þúsundir söfnuðust saman við moskur til að fagna lokum Ramadan. Israel Katz varnarmálaráðherra Ísraels sagði í dag að aukin harka myndi færast í árásir á Íran í komandi viku. Yfirlýsingin kom skömmu eftir að fréttir af loftárás á leikskóla í Tel Aviv bárust. Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gefið misvísandi skýringar á stríðinu en annars vegar hafa þeir sagt tilganginn að koma af stað uppreisn í landinu til að steypa klerkastjórninni af stóli og hins vegar að hindra kjarnorkuáætlun Írana. Þar sem fjölmiðlafrelsi er ekkert og aðgangur að netinu í Íran takmarkað er margt á huldu í tengslum við ástandið í Íran. Ekki liggur fyrir hve mikið hefur eyðilagst í árásunum og tala látinna er á miklu reiki. Mest lesið Lést í sprengingunni Innlent Robert Mueller er látinn Erlent Dapurlegt að fylgjast með hægriflokkum sem sameinast á jaðrinum Innlent Lögregla metur ógn af erlendum áhrifum á ESB-atkvæðagreiðslu Innlent Boða lokanir á hringveginum vegna veðurs Innlent Guðrún um Þorgerði: „Yfirlæti hefur ekki reynst henni góður ráðgjafi“ Innlent Skekkja hækki iðgjöld og kosti samfélagið milljarða Innlent Fríhöfnin gjörsamlega galtóm Innlent Íhugar að draga úr hernaði í Íran Erlent Viðvaranir að falla úr gildi en meira óveður í nánd Veður Fleiri fréttir Sögðu líf Breta í hættu og skutu að breskri herstöð Robert Mueller er látinn Telja Musk hafa vísvitandi ýtt undir gerð kynferðislegra djúpfalsana Íhugar að draga úr hernaði í Íran Stöðvuðu annað meint skuggafley Rússa á Miðjarðarhafi Einn helsti samstarfsmaður Berlusconi látinn Stjórnvöld sögð skoða hernám eða umsátur um Kharg-eyju Formaður systurflokks Sjálfstæðisflokksins vill Noreg í ESB Mette-Marit í einkaviðtali við NRK: „Að sjálfsögðu óska ég þess að hafa aldrei hitt hann“ Orbán stendur í vegi fyrir lánveitingunni til Úkraínu Segir Írani ekki lengur geta auðgað úran Bandarískur stjúpsonur El Mencho fékk krúnuna Hittler mætir Zielenski í frönskum bæjarstjóraslag Útskrifuð fyrir fimm mánuðum en neitar að fara Vilja 25 billjónir: „Það þarf peninga til að drepa vonda kalla“ Tilbúnir til að sprengja flugbrautir á Grænlandi Farage í klandri vegna myndbanda fyrir nýnasista og öfgamenn Banksy opinberaður, enn einu sinni Fjárframlög til BBC World Service aukin vegna upplýsingaóreiðu Black Cube sakað um njósnir fyrir kosningar í Slóveníu Viðvörun gefin út á Bretlandseyjum vegna heilahimnubólgu Trump hótar umfangsmiklum árásum á olíuinnviði Íran Olíuvinnslur rýmdar eftir árásir á eitt stærsta gassvæði heims Reyna að rjúfa hljóðmúrinn án láta Sænskur ríkisborgari tekinn af lífi í Íran Säpo varar við aukinni ógn frá Rússlandi Krefjast rúmlega sjö ára fangelsis yfir glæpaprinsinum Felldu enn einn ráðherrann: Reyna að ryðja leiðina fyrir Írani en gætu eflt herinn Tillögu um lögleiðingu dánaraðstoðar hafnað í Skotlandi Skárri staða í Álasundi Sjá meira