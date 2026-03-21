Sögðu líf Breta í hættu og skutu að breskri her­stöð

Breska herstöðin Diego Garcia er á Chagos-eyjum í um fjögur þúsund kílómetra fjarlægð frá Teheran.
Breska herstöðin Diego Garcia er á Chagos-eyjum í um fjögur þúsund kílómetra fjarlægð frá Teheran.

Íranir skutu tveimur eldflaugum að sameiginlegri herstöð Bretlands og Bandaríkjanna á Chagos-eyjum í Indlandshafi í dag. Önnur eldflaugin var skotin niður af Bandaríkjaher en hin hrapaði vegna bilunar.

Árásirnar voru gerðar skömmu eftir að Íranir sögðu líf Breta í hættu eftir að Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hvatti Donald Trump Bandaríkjaforseta til að bæta í árásir á Íran. Bandaríkjaher hefur ásamt Ísraelsher gert umfangsmiklar árásir á íranska hernaðar- og kjarnorkuinnviði auk annarra skotmarka undanfarnar fjórar vikur og Íran svarað með hefndarárásum, meðal annars á Ísrael, Hormússund og Sameinuðu arabísku furstadæmin.

Starmer hunsi eigin þjóð

Varnarmálaráðuneyti Bretlands lýsti árásinni á herstöðina sem minni háttar en engu að síður gáleysislegri í yfirlýsingu. Íranir haldi Hormússundi í gíslingu með árásum sínum, sem ógni breskum hagsmunum og bandamönnum. 

Diego Garcia-herstöðin á Chagos-eyjum er í um fjögur þúsund kílómetra fjarlægð frá Íran. Wall Street Journal hefur eftir heimildum að Bandaríkjaher hafi skotið aðra eldflaugina niður en hin hafi hrapað vegna bilunar.

Síðdegis í gær veittu ráðherrar Bretlands Bandaríkjaher leyfi til að gera loftárásir á þær eldflaugastöðvar í Íran sem beindu árásum sínum að Hormússundi, frá breskum herstöðvum, þar á meðal Diego Garcia. Áður var herstöðin einungis notuð til að vernda hagsmuni Breta í Persaflóa.

Abbas Araghchi utanríkisráðherra Íran sagði í færslu á X að Íranir kæmu til með að beita rétti sínum til sjálfsvarnar og að yfirgnæfandi meirihluti Breta vildi ekki blanda sér í stríðið.

„Starmer er að leggja líf Breta í hættu með því að hunsa eigin þjóð og heimila árásir gegn Íran á eigin herstöðvum,“ skrifaði Araghchi.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði aftur á móti að Bretar hefðu mátt bregðast mun skjótar við. Hann hefur þegar sakað bandamenn sína í Nató um heigulshátt fyrir að neita að bjóða fram aðstoð í stríðinu. 

Hótaði auknum árásum eftir árás á leikskóla

Umfangsmiklar loftárásir voru gerðar á Teheran í nótt og í morgun, meðan þúsundir söfnuðust saman við moskur til að fagna lokum Ramadan.

Israel Katz varnarmálaráðherra Ísraels sagði í dag að aukin harka myndi færast í árásir á Íran í komandi viku. Yfirlýsingin kom skömmu eftir að fréttir af loftárás á leikskóla í Tel Aviv bárust. 

Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gefið misvísandi skýringar á stríðinu en annars vegar hafa þeir sagt tilganginn að koma af stað uppreisn í landinu til að steypa klerkastjórninni af stóli og hins vegar að hindra kjarnorkuáætlun Írana. 

Þar sem fjölmiðlafrelsi er ekkert og aðgangur að netinu í Íran takmarkað er margt á huldu í tengslum við ástandið í Íran. Ekki liggur fyrir hve mikið hefur eyðilagst í árásunum og tala látinna er á miklu reiki. 

