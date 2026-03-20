Enski boltinn

„Annað­hvort eru bæði brotin víti eða hvorugt“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
 Bruno Fernandes ræðir við Stuart Attwell dómara í leiknum í kvöld. Getty/ Rob Newell

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, var mjög vonsvikinn eftir 2-2 jafntefli á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

United komst tvisvar yfir í leiknum en missti leikinn niður í jafntefli og spilaði síðan lokakaflann manni færri eftir að Harry Maguire fékk rautt spjald.

United vildu fá vítaspyrnu í stöðunni 1-0 en í beinu framhaldi fór Bournemouth upp og jafnaði metin.

Við gerðum nóg

„Ég er vonsvikinn því við gerðum nóg til að fá þrjú stig. Við þurftum að enda leikinn á því að þjást mikið og reyna að fá ekki á okkur mark. Við erum svekktir út í sjálfa okkur því við hefðum getað komist í 2-0 og í staðinn fengum við á okkur mark,“ sagði Bruno Fernandes.

„Við fáum ekki vítaspyrnu og svo er dæmd vítaspyrna á okkur þar sem staðan er sú sama og hjá Amad – annað er víti, hitt ekki. Ég veit að það er erfitt fyrir dómarann að dæma tvær vítaspyrnur á sama liðið í einum leik en ég skil ekki af hverju VAR grípur ekki inn í það atvik eða með Harry [Maguire] því annaðhvort eru bæði brotin víti eða hvorugt,“ sagði Bruno.

Eitthvað raskar jafnvægi hans algjörlega

„Amad er að komast í skotstöðu og honum er ýtt – það sést að eitthvað raskar jafnvægi hans algjörlega. Þetta er svekkjandi fyrir smærri leikmennina því það er alltaf sagt að smærri leikmenn séu veiklulegir og þegar um stærri leikmenn er að ræða er brotið dæmt. Mér finnst hitt atvikið vera vítaspyrna en mér finnst atvikið með Amad líka vera vítaspyrna og það hefði getað breytt leiknum,“ sagði Bruno.

„Undanfarnar vikur höfum við verið að ná jákvæðum úrslitum og það gefur liðinu jákvæða orku til að skilja að við getum farið hvert sem er og náð í úrslit. Við höfum verið á mjög góðu skriði undir stjórn Michael [Carrick] og í dag þurftum við að þjást og náðum í stig – við fengum eitthvað út úr því,“ sagði Bruno.

Við verðum að komast lengra frá þeim

„Það sem gæti verið betra er að við fáum þrjú stig í næsta leik sem við náðum ekki í dag. Enska úrvalsdeildin er mjög erfið og samkeppnin er mikil. Aston Villa er nálægt okkur og Liverpool og Chelsea líka. Markmið okkar er að sækja fram með því að halda áfram að safna stigum, við verðum að komast lengra frá þeim og besta leiðin til þess er að halda áfram að safna stigum. Ef þú vilt komast nær þeim sem eru fyrir ofan þig þarftu samt að ná í þrjú stig,“ sagði Bruno.

Enski boltinn Manchester United AFC Bournemouth

