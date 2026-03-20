Antonin Kinsky mun snúa aftur í mark Tottenham þegar Guglielmo Vicario, aðalmarkvörður liðsins, fer í kviðslitsaðgerð eftir úrvalsdeildarleikinn gegn Nottingham Forest á sunnudag.
Igor Tudor bráðabirgðastjóri Spurs, tók þá umdeildu ákvörðun að skipta Kinsky út af fyrir Vicario á sautjándu mínútu í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Atletico Madrid þann 10. mars, eftir að Kinsky hafði fengið á sig þrjú mörk. Leikurinn tapaðist 5-2.
Nokkrir liðsfélagar, þar á meðal Vicario, hugguðu hinn 23 ára gamla Kinsky þegar hann gekk af velli.
Vicario hefur glímt við kviðslit í nokkrum leikjum en er enn talinn líklegur til að byrja í mikilvægum heimaleik gegn Forest.
Hinn kosturinn fyrir Tudor er þriðji markvörðurinn, hinn 27 ára gamli Brandon Austin, sem kom upp úr unglingastarfi félagsins og hefur leikið aðeins þrjá leiki með aðalliðinu.
Tottenham sagði að ítalski landsliðsmaðurinn Vicario muni gangast undir „minniháttar aðgerð“ í næstu viku og vonast er til að hann verði orðinn leikfær aftur í apríl.
Félagið sagði að aðgerðin hefði verið „tímasett“ fyrir landsleikjahléið til að „hafa eins lítil áhrif og mögulegt er“.
„Guglielmo mun hefja endurhæfingu sína með læknateymi okkar strax og vonast er til að hann geti snúið aftur til keppni innan næsta mánaðar,“ bætti Spurs við í yfirlýsingu.
Kinsky og Austin hafa báðir verið á varamannabekk Tottenham í síðustu tveimur leikjum – 1-1 jafntefli gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og 3-2 sigri á Atletico í seinni leiknum í Meistaradeildinni.