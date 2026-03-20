Yfirlýsing Liverpool: „Leikmenn okkar eru manneskjur en ekki skotmörk" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. mars 2026 18:30 Ibrahima Konaté sést hér eftir sigur Liverpool á Galatasaray þar sem enska félagið tryggði sér sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Getty/Liverpool FC Liverpool brást mjög harkalega við kynþáttafordómum gagnvart leikmanni félagsins eins og sést vel í harðorðri yfirlýsingu enska úrvalsdeildarfélagsins. Franski miðvörðurinn Ibrahima Konaté er sagður hafa orðið fyrir kynþáttafordómum af hálfu nettrölla. Liverpool kallar áreitnina „ómannúðlega, huglausa og sprottna af hatri". Enska félagið sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem kynþáttafordómarnir sem beindust að varnarmanninum Konaté eru fordæmdir harðlega. „Þessi hegðun er algjörlega óásættanleg. Hún er ómannúðleg, huglaus og sprottin af hatri. Kynþáttafordómar eiga engan stað í fótbolta, engan stað í samfélaginu og engan stað neins staðar – hvorki á netinu né annars staðar," skrifar félagið. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) Því næst er áréttað að fótboltamenn séu líka bara manneskjur. „Leikmenn okkar eru eru manneskjur en ekki skotmörk. Misnotkunin sem beinist stöðugt að leikmönnum, oft falin á bak við nafnlausa aðganga, er smánarblettur bæði á íþróttinni og þeim miðlum sem leyfa henni að viðgangast," skrifar Liverpool. „Allur fótboltaheimurinn verður að standa saman og segja, skýrt og án málamiðlana, að þetta verði ekki liðið. Fordæmingarorð ein og sér duga ekki," heldur félagið áfram. Stjórn Liverpool krefst líka tafarlausra aðgerða frá stóru samfélagsmiðlafyrirtækjunum. „Þessir miðlar hafa valdið, tæknina og úrræðin til að koma í veg fyrir þessa misnotkun, en allt of oft láta þeir hjá líða að gera það. Að leyfa kynþáttahatri að breiðast út óheft er val – og það er val sem heldur áfram að skaða leikmenn, fjölskyldur og samfélög þvert á íþróttina," skrifar Liverpool. Félagið áréttar að það muni styðja Konaté og leggja sitt af mörkum til að þeir sem beri ábyrgð verði fundnir. „En byrðin getur ekki haldið áfram að falla á leikmenn og félög að bregðast við eftir að skaðinn er skeður. Núverandi ástandi má ekki leyfast að halda áfram," skrifar félagið.