Hér eftir verður það refsi­vert að smygla sér inn á leiki

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það er eins gott að vera með miðana klára og á góðum stað þegar farið er á fótboltaleiki í Englandi. Þessir stuðningsmenn Sheffield United voru með allt á hreinu þegar þeir mættu á leik á Wembley-leikvanginum. Getty/Nick Potts

Að fara inn á fótboltaleik í Englandi og Wales án miða verður refsivert brot samkvæmt nýjum lögum sem taka gildi fyrir úrslitaleik Carabao-bikarsins milli Arsenal og Manchester City á Wembley á sunnudag.

Brotamenn eiga yfir höfði sér allt að fimm ára bann frá fótboltaleikjum, auk sektar upp á allt að þúsund pund eða 167 þúsund í íslenskum krónum. Breska ríkisútvarpið fjallar um málið.

Alvarlegar óeirðir

Löggjöfin hefur verið sett í kjölfar alvarlegra óeirða sem skyggðu á úrslitaleik Evrópumótsins milli Englands og Ítalíu á Wembley í júlí 2021, þegar þúsundir stuðningsmanna brutu sér leið inn á leikvanginn.

Nýju lögin eru hönnuð til að taka hart á því að fólk smygli sér inn, þar sem stuðningsmenn án miða komast í gegnum aðgangshlið með því að fylgja fast á eftir löglegum miðahöfum.

Það verður einnig ólöglegt að reyna vísvitandi að komast inn með fölsuðum miðum, pössum og aðgangsheimildum, eða með því að þykjast vera starfsmaður.

Engar sérstakar lagalegar refsingar til

Hingað til hafa engar sérstakar lagalegar refsingar verið fyrir það að fara inn á fótboltaleik án miða og stuðningsmönnum sem nást hefur yfirleitt verið vísað út án frekari refsingar.

Sextíu og níu handtökur voru gerðar í tengslum við úrslitaleik Carabao-bikarsins í fyrra og staðfesti lögreglan í London á þeim tíma að meirihlutinn hefði verið fyrir að reyna að komast inn á Wembley án miða. En hingað til gat lögreglan aðeins ákært sökudólg fyrir grunað svik, sem gerði saksókn ólíklega.

Án þess að finna fyrir óöryggi eða ógn

„Fótboltaáhugamenn eiga að geta notið leiksins án þess að finna fyrir óöryggi eða ógn. Við erum að gefa lögreglunni þau tæki sem hún þarf til að tryggja að óreiðan sem við sáum á Wembley fyrir fimm árum endurtaki sig aldrei. Hver sá sem stofnar öðrum í hættu með því að brjóta sér leið inn á leikvanga á alvarlegar afleiðingar yfir höfði sér,“ sagði Sarah Jones, ráðherra löggæslumála.

