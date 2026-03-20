Formaður norska íhaldsflokksins Høyre, systurflokks Sjálfstæðisflokksins, telur að Norðmenn ættu að sækja um inngöngu í Evrópusambandið, meðal annars með vísan til mögulegrar umsóknar Íslendinga um inngöngu.
Þetta kemur fram í viðtali við Ine Eriksen Søreide formann Høyre í Politico.
Norðmenn sóttu um aðild að ESB árið 1992 en tveimur árum seinna höfnuðu Norðmenn inngöngu í þjóðaratkvæðagreiðslu. 52 prósent greiddu atkvæði gegn inngöngu og 48 prósent með. Noregur hefur verið aðili að EES-samningnum frá sama ári.
„Að mínu mati og mati flokksins míns væri okkur best borgið með fullri aðild að ESB. Ég hef talað stöðugt um þörfina fyrir uppbyggilega umræðu sem byggir á ESB eins og það er í dag, ekki eins og það var árið 1994 og sagt mjög skýrt og greinilega að hagsmunir Noregs liggi innan 27 ríkja sambandsins,“ er haft eftir Søreide.
Søreide vísar helst til öryggis- og varnarmála sem ástæðu fyrir inngöngu í ESB, sér í lagi þeirrar hættu sem stafar af Rússum þessi dægrin. Hún nefnir einnig nýlega deilu ESB-ríkjanna og EES-ríkjanna vegna verndartolla sambandsins á verndartolla á innflutt járnblendi.
„Þetta sýndi mjög skýrt að að við erum hluti af innri markaðinum en það hjálpar ekki ef eitthvað kemur að utan, eins og þessar verndarráðstafanir.“
Í kjölfar verndartollamálsins jókst andstaða við inngöngu í ESB meðal Norðmanna.
Þá er haft eftir henni að möguleg umsókn Íslands um inngöngu í ESB sé annar hvati fyrir Norðmenn að ganga í sambandið.
„Ef Ísland ákveður síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja viðræður að nýju, þá er staðan allt önnur. Ég er ekki að gefa í skyn að það sem Ísland gerir muni í sjálfu sér breyta viðhorfi Norðmanna, en það getur leitt til ákveðinna stofnanabreytinga og einnig annars konar nálgunar fyrir ESB, sem gerir það erfiðara fyrir okkur að vera fyrir utan.“
Líkt og áður segir er Høyre systurflokkur Sjálfstæðisflokksins en Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, sótti landsfund Høyre á dögunum, líkt og hún greindi frá á Facebook.
„Hinn ástsæli leiðtogi Erna Solberg hætti sem formaður eftir 22 ár í embætti og við tók Ina Eriksen Søreide,“ sagði Guðrún.