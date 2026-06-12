Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Andri Broddason skrifar 12. júní 2026 09:02 Trippier var nýlega kynntur sem leikmaður Wolves en hann íhugar sína stöðu eftir að þjálfarinn Rob Edwards hefur verið rekinn. Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images Kieran Trippier er nýgenginn til liðs við Wolves í ensku B-deildinni en er strax farinn að íhuga að rifta samningi sínum við félagið. Honum finnst hann svikinn og er að íhuga möguleikana sína. Mikil ringulreið virðist vera í herbúðum Wolves sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Í vikunni var greint frá því að Rob Edwards hefði óvænt verið rekinn sem þjálfari liðsins. Hann var aðeins búinn að þjálfa liðið í sjö mánuði en hann tók við því í erfiðri stöðu. Tilkynnt var í síðustu viku að Kieran Trippier væri búinn að skrifa undir samning hjá Wolves en samningur hans hjá Newcastle var að renna út. Rob Edwards var ein stærsta ástæðan fyrir því að Trippier gekk til liðs við Wolves. Þó svo að Trippier sé búinn að skrifa undir samning hjá Wolves þá tekur hann ekki gildi strax. Samningur hans við Newcastle gildir út júní og tekur Wolves samningur hans ekki gildi fyrr en 1. júlí. Fleiri lið voru á eftir Trippier en hann ákvað að velja Wolves. Ákvörðunin um að reka Edwards hefur komið mörgum á óvart. Til að mynda komst hann sjálfur ekki að því fyrr en hann sá fréttir af því að hann væri rekinn á samfélagsmiðlum. Edwards brá í brún þegar hann komst að því að vera rekinn og er reiður út í félagið fyrir að hafa ekki látið hann formlega vita. Wolverhampton Wanderers Enski boltinn Mest lesið Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Fótbolti Þá roðnaði Beckham Fótbolti Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Ferðaðist ekki með liðinu Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Fótbolti Fleiri fréttir Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Sjá meira