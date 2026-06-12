Fótbolti

Í­hugar að rifta samningnum áður en hann byrjar

Andri Broddason skrifar
Trippier var nýlega kynntur sem leikmaður Wolves en hann íhugar sína stöðu eftir að þjálfarinn Rob Edwards hefur verið rekinn.
Trippier var nýlega kynntur sem leikmaður Wolves en hann íhugar sína stöðu eftir að þjálfarinn Rob Edwards hefur verið rekinn. Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images

Kieran Trippier er nýgenginn til liðs við Wolves í ensku B-deildinni en er strax farinn að íhuga að rifta samningi sínum við félagið. Honum finnst hann svikinn og er að íhuga möguleikana sína.

Mikil ringulreið virðist vera í herbúðum Wolves sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Í vikunni var greint frá því að Rob Edwards hefði óvænt verið rekinn sem þjálfari liðsins. Hann var aðeins búinn að þjálfa liðið í sjö mánuði en hann tók við því í erfiðri stöðu.

Tilkynnt var í síðustu viku að Kieran Trippier væri búinn að skrifa undir samning hjá Wolves en samningur hans hjá Newcastle var að renna út. Rob Edwards var ein stærsta ástæðan fyrir því að Trippier gekk til liðs við Wolves.

Þó svo að Trippier sé búinn að skrifa undir samning hjá Wolves þá tekur hann ekki gildi strax. Samningur hans við Newcastle gildir út júní og tekur Wolves samningur hans ekki gildi fyrr en 1. júlí. Fleiri lið voru á eftir Trippier en hann ákvað að velja Wolves.

Ákvörðunin um að reka Edwards hefur komið mörgum á óvart. Til að mynda komst hann sjálfur ekki að því fyrr en hann sá fréttir af því að hann væri rekinn á samfélagsmiðlum. Edwards brá í brún þegar hann komst að því að vera rekinn og er reiður út í félagið fyrir að hafa ekki látið hann formlega vita.

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