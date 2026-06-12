Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. júní 2026 10:00 Vilhjálmur Alvar Þórarinsson ræddi reglubreytingarnar í Sportpakka Sýnar. vísir / lýður Nýjar reglur voru innleiddar fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í gær en hér á landi hafa þessar reglur verið í gildi frá því að Bestu deildirnar hófust. Einn besti dómari deildarinnar segir nýju reglurnar hafa reynst vel og býst við hröðum, skemmtilegum leikjum á HM. Tímasóun er þó ekki alveg úr sögunni. Margar nýjar reglur verða innleiddar á HM. VAR dómarar fá auknar heimildir til að skipta sér af leiknum og ný rangstöðutækni verður tekin í notkun. Breytingarnar sem fjallað er um hér, og hafa sést í Bestu deildinni í sumar, snúa að vandamáli sem hrjáir alla fótboltaáhugamenn, tímasóun. Fjallað var um reglubreytingarnar í Sportpakka Sýnar í gærkvöld. Innslagið má sjá hér að neðan. Fimm sekúndna niðurtalning Dómarinn hefur nú heimild, ef honum finnst leikmenn vera eitthvað að drolla, til að hefja niðurtalningu. Fimm sekúndur í innköstum, hornspyrnum og markspyrnum. Ef þú ert of lengi þá fær hitt liðið boltann. „Ég held að þetta sé eitthvað sem knattspyrnuáhugafólk var að kalla eftir. Við höfum séð dæmi bara núna nýlega í Meistaradeildinni, þar sem oft tók allt upp í mínútu að taka eitt innkast. Þessi breyting á að hjálpa til að auka flæði leiksins og auka hraðann. Ég held að ég geti talað fyrir hönd allra dómara, þegar ég segi að við séum ánægðir með þessar breytingar. Þetta gefur okkur aukin tækifæri til að koma í veg fyrir að lið hægi óþarflega mikið á leiknum,“ segir Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, FIFA dómari. Vilhjálmur Alvar við störf. vísir Tíu sekúndur til að skipta Önnur tímasóunarregla snýr að skiptingum og íslenska landsliðið fékk að finna fyrir því þegar Kristian Hlynsson tók sér meira en tíu sekúndur í að fara út af. Ísak Snær Þorvaldsson þurfti að bíða í eina mínútu á hliðarlínunni og Ísland fékk á sig mark á meðan. „Við höfum tæklað þetta þannig hérna heima að við höldum skiltinu bara aðeins lengur uppi, þannig að tíminn byrjar að telja þegar skiltið fer niður. Dómarinn í Ísland-Japan var kannski full strangur, að mínu mati, en hann er líka dómari sem hefur ekki dæmt eftir þessum reglum áður. Ég held að þetta sé bara annað tól, eins og með innköstin og markspyrnurnar, til þess að hraða leiknum. Ég held að menn muni finna að þetta hjálpi til. Þetta hjálpar ekki liðum sem vilja hægja á leiknum en þetta hjálpar liðum sem vilja að leikurinn fari í gang sem fyrst aftur,“ segir Vilhjálmur. Ekki búið að ná utan um þetta Svo er dæmi um reglu sem nær ekki alveg fram tilgangi sínum og snýr að svokölluðum markmannsleikhléum, þegar markmenn gera sér upp meiðsli og hinir leikmenn liðsins halda fund. Þetta hefur verið bannað en það er samt engin refsing við þessu. „Skilaboðin frá FIFA eru þau að liðin eigi ekki að gera þetta, þetta verði illa séð, en það er í rauninni lítið hægt að gera ef liðin gera þetta. Það er ekki búið að ná utan um hvernig þú kemur algjörlega í veg fyrir þetta.“ Fjallað var um reglubreytingarnar í Sportpakka Sýnar í gærkvöld. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. FIFA Besta deild karla HM 2026 í fótbolta Mest lesið Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Hver er flottasta treyjan á HM? 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