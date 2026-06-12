Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Andri Broddason skrifar 12. júní 2026 12:00 Bernardo Silva er á förum frá Manchester City og skrifar undir samning hjá Real madrid. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images Bernardo Silva hefur skrifað undir samning hjá Real Madrid samkvæmt félagsskiptafréttamanninum Fabrizio Romano. Bernardo Silva hefur verið leikmaður Manchester City í níu ár og unnið fjölmarga titla, þar á meðal þrennuna tímabilið 2022-23. Einnig hefur hann verið Evrópumeistari og unnið Þjóðadeildina með portúgalska landsliðinu. Jose Mourinho er nýráðinn þjálfari Real Madrid eftir að Florentino Perez var kosinn forseti félagsins. Strax og Mourinho var mættur til Real Madrid vann hann strax að því að fá Bernardo Silva til sín. Silva hefur verið orðaður við Barcelona á Spáni en Real Madrid virðist hafa boðið betur. 🚨🇵🇹 Bernardo Silva deal has been sealed in 36 hours by Real Madrid.Name indicated by José Mourinho on Tuesday night meeting as a priority and signed immediately to anticipate other clubs.🎥➕ https://t.co/baFrE4uz4T pic.twitter.com/L57Fc0tQGm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026 Bernardo Silva er núna staddur á heimsmeistaramótinu í fótbolta með portúgalska landsliðinu. Portúgal er í K-riðli með Kongó, Kólumbíu og Úsbekistan. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Fótbolti Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Íslenski boltinn Lélegasti framherji mótsins strax fundinn Sport Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Sjáðu Elísabetu vinna titilinn með fjögurra sentímetra mun Sport Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Fótbolti Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Fótbolti Fleiri fréttir Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum Sjá meira