Fótbolti

Mourinho sækir fyrsta leik­manninn

Andri Broddason skrifar
Bernardo Silva er á förum frá Manchester City og skrifar undir samning hjá Real madrid.
Bernardo Silva er á förum frá Manchester City og skrifar undir samning hjá Real madrid. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Bernardo Silva hefur skrifað undir samning hjá Real Madrid samkvæmt félagsskiptafréttamanninum Fabrizio Romano.

Bernardo Silva hefur verið leikmaður Manchester City í níu ár og unnið fjölmarga titla, þar á meðal þrennuna tímabilið 2022-23. Einnig hefur hann verið Evrópumeistari og unnið Þjóðadeildina með portúgalska landsliðinu.

Jose Mourinho er nýráðinn þjálfari Real Madrid eftir að Florentino Perez var kosinn forseti félagsins. Strax og Mourinho var mættur til Real Madrid vann hann strax að því að fá Bernardo Silva til sín. Silva hefur verið orðaður við Barcelona á Spáni en Real Madrid virðist hafa boðið betur.

Bernardo Silva er núna staddur á heimsmeistaramótinu í fótbolta með portúgalska landsliðinu. Portúgal er í K-riðli með Kongó, Kólumbíu og Úsbekistan.

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