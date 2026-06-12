Fótbolti

Páfinn gerður að heiðurs­fé­laga hjá Real Madrid

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leó páfi fékk gefins Real Madrid treyju frá Florentino Pérez, forseta Real Madrid.
Leó páfi fékk gefins Real Madrid treyju frá Florentino Pérez, forseta Real Madrid. Getty/Simone Risoluti

Leó páfi er orðinn heiðursfélagi hjá risaklúbbnum Real Madrid á Spáni.

Páfinn heimsótti Spán og Madríd fyrr í vikunni og hélt ræðu á Santiago Bernabéu-leikvanginum fyrir framan sjötíu þúsund áhorfendur. Á götunum fylgdust 1,2 milljónir manna með heimsókninni.

Florentino Pérez, forseti Real Madrid, tók á móti páfanum á leikvanginum en Pérez var endurkjörinn formaður Real um síðustu helgi.

Þetta var í annað sinn sem páfi heimsækir klúbbinn. Það gerðist í fyrsta sinn árið 1982 þegar Jóhannes Páll var yfirhöfðingi Vatíkansins.

Spánn er fyrsta ESB-landið fyrir utan Ítalíu sem fær heimsókn frá bandaríska páfanum, sem var kjörinn fyrir rúmu ári. Leó varð einnig fyrsti páfinn til að ávarpa spænska þingið.

Nú er hann heiðraður með titlinum heiðursfélagi í Real Madrid, staðfestir klúbburinn á vefsíðu sinni.

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