Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. júní 2026 23:01 Leó páfi fékk gefins Real Madrid treyju frá Florentino Pérez, forseta Real Madrid. Getty/Simone Risoluti Leó páfi er orðinn heiðursfélagi hjá risaklúbbnum Real Madrid á Spáni. Páfinn heimsótti Spán og Madríd fyrr í vikunni og hélt ræðu á Santiago Bernabéu-leikvanginum fyrir framan sjötíu þúsund áhorfendur. Á götunum fylgdust 1,2 milljónir manna með heimsókninni. Florentino Pérez, forseti Real Madrid, tók á móti páfanum á leikvanginum en Pérez var endurkjörinn formaður Real um síðustu helgi. 🚨💣 OFFICIAL: Pope Leo becomes an honorary Real Madrid club member (owner). pic.twitter.com/mbQOw3MkiP— Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2026 Þetta var í annað sinn sem páfi heimsækir klúbbinn. Það gerðist í fyrsta sinn árið 1982 þegar Jóhannes Páll var yfirhöfðingi Vatíkansins. Spánn er fyrsta ESB-landið fyrir utan Ítalíu sem fær heimsókn frá bandaríska páfanum, sem var kjörinn fyrir rúmu ári. Leó varð einnig fyrsti páfinn til að ávarpa spænska þingið. Nú er hann heiðraður með titlinum heiðursfélagi í Real Madrid, staðfestir klúbburinn á vefsíðu sinni. 7 June - Florentino Perez is re-elected.11 June - Jose Mourinho becomes Real Madrid's manager again.11 June - Pope Leo XIV becomes an honorary member of Real Madrid.The holy trinity to bring Real Madrid back to their best. pic.twitter.com/qWmofxZcSc— LBW (@losblancoswrld) June 11, 2026 Spænski boltinn Real Madrid CF Leó fjórtándi páfi Mest lesið Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Íslenski boltinn Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM Fótbolti Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Fleiri fréttir Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Lærissveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Jökull rekinn frá Stjörnunni Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM „Hafið þið ekki horft á leikina?“ Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Sjá meira