Annar leikur A-riðils átti sér stað í nótt á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þar sigraði Suður-Kórea Tékkland í spennandi leik 2-1.
Suður-Kórea og Tékkland mættust í öðrum leik heimsmeistaramótsins í fótbolta í nótt. Leikurinn var spilaður á Guadalajara-leikvanginum í Mexíkó.
Suður-Kórea byrjaði leikinn sterkt og sótti vel að marki Tékklands. Heung-Min Son var hættulegasti maður Suður-Kóreu í fyrri hálfleik en þar vörðust bæði lið mjög vel. Staðan var því markalaus þegar gengið var inn í leikhlé.
Þó svo að Kórea hafi verið sterkari aðilinn komust Tékkar yfir í leiknum. Þeir fengu innkast sem þeir köstuðu langt inn í teiginn og þar reis Ladislav Krejcí manna hæst og stangaði boltann inn. Kórea þurfti að sækja enn meira eftir markið en Tékkland var búið að verjast vel í leiknum.
Meiri ákefð færðist í sóknarleik Kóreu og náði liðið að jafna leikinn skömmu síðar með góðri sókn. Lee Kang-In kom með góða sendingu inn fyrir vörn Tékka þar sem Hwang In-Beom fíflaði markmanninn sem var kominn í hann og náði að skora þrátt fyrir laust skot.
Tékkland var greinilega sterkari aðilinn í loftinu þar sem Tomas Soucek náði að skalla boltann inn eftir góða aukaspyrnu. Það kom hins vegar í ljós að hann var rangstæður og því var markið réttilega dæmt af. Staðan því ennþá jöfn, 1-1.
Á 80. mínútu keyrir Hwang In-Beom hjá Kóreu upp hægri kantinn og gefur sendingu inn í teig þar sem Oh Hyeon-Gyu getur lagt boltann rólega í netið. Þetta var mikilvægt mark fyrir Kóreu og þeir voru einu marki yfir þegar aðeins tíu mínútur voru eftir af leiknum.
Dramatíkin var þó ekki búin. Tékkar byrjuðu að sækja af meiri ákefð og vildu skora jöfnunarmarkið. Tékkland fékk innkast á svipuðum stað og í fyrsta markinu og henti aftur löngum bolta inn í teiginn. Boltinn datt fyrir fætur Adam Hlozek þar sem hann skaut af stuttu færi en markmaður Kóreu, Kim Seung-Gyu, varði glæsilega á línunni.
Þetta reyndist lokatilraun Tékklands í leiknum og endaði leikurinn með sigri Suður-Kóreu 2-1. Mexíkó og Suður-Kórea sitja núna efst í A-riðli með þrjú stig hvor en næsti leikur í A-riðli er milli þeirra og má búast við æsispennandi leik.