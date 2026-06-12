Elísa Lana Sigurjónsdóttir átti flotta innkomu af bekknum í kvöld þegar lið hennar Kristianstad gerði 1-1 jafntefli við Vittsjö GIK á útivelli í sænsku deildinni.
Elísa Lana kom inn á sem varamaður á 76. mínútu þegar Kristianstad var búið að vera 1-0 undir í klukkutíma.
Hún jafnaði metin ellefu mínútum síðar og tryggði sínu liði stig.
Landsliðskonan Linda Líf Boama var í byrjunarliði Kristianstad en Alexandra Jóhannsdóttir spilaði ekki. Linda Líf fór af velli skömmu eftir jöfnunarmarkið.
Kristianstad er í sjöunda sæti deildarinnar með 12 stig í 9 leikjum. Liðið hefur unnið þrjá leiki, gert þrjú jafntefli og tapað þremur leikjum.
Kristianstad vann þrjá fyrstu leiki sína undir stjórn Nik Chamberlain, fyrrum þjálfara Breiðabliks, en hefur ekki unnið deildarleik síðan 25. april.
Vittsjö er tveimur stigum á eftir og sæti neðar í töflunni.