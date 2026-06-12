Trump mætir ekki í kvöld Valur Páll Eiríksson skrifar 12. júní 2026 12:48 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mætir ekki á leikinn í nótt. AP/Jacquelyn Martin Donald Trump Bandaríkjaforseti mætir ekki á fyrsta leik bandaríska landsliðsins á HM karla í fótbolta í kvöld. Andrew Giuliani, sem er yfir starfshópi heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum, greinir frá tíðindunum í samtali við fjölmiðla. Bandaríkin spila fyrsta leik við Paragvæ klukkan 1:00 í nótt á SoFi-vellinum í Inglewood við Los Angeles. Samkvæmt yfirlýsingu munu utanríkisráðherrann Marco Rubio mæta ásamt samgönguráðherranum Sean Duffy og ráðherra öryggismála, Markwayne Mullin. Giuliani staðfesti fréttirnar í viðtali á fimmtudag og nefndi þétta dagskrá Trumps sem ástæðu fyrir fjarveru hans, en sagði að hann byggist við að Bandaríkjaforsetinn myndi taka meiri þátt í HM eftir því sem mótinu vindur fram. „Hann mun ekki mæta á opnunarleikinn,“ sagði Giuliani við bresku útvarpsstöðina TalkSport. „Eins og við höfum sagt er dagskrá hans þröng. En ég veit að hann mun vera þátttakandi á þessu HM.“ „En eitt, eftir að hafa þekkt Trump forseta í 30 ár núna, get ég sagt ykkur: búist við hinu óvænta. Búist alltaf við óvæntum uppákomum með honum. Á meðan þessu móti stendur yfir myndi það ekki koma mér á óvart ef við sjáum hann taka meiri og meiri þátt í HM.“ HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Fótbolti Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Íslenski boltinn Lélegasti framherji mótsins strax fundinn Sport Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Sjáðu Elísabetu vinna titilinn með fjögurra sentímetra mun Sport Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Fótbolti Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Fótbolti Fleiri fréttir Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum Sjá meira