Fótbolti

Trump mætir ekki í kvöld

Valur Páll Eiríksson skrifar
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mætir ekki á leikinn í nótt.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mætir ekki á leikinn í nótt. AP/Jacquelyn Martin

Donald Trump Bandaríkjaforseti mætir ekki á fyrsta leik bandaríska landsliðsins á HM karla í fótbolta í kvöld.

Andrew Giuliani, sem er yfir starfshópi heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum, greinir frá tíðindunum í samtali við fjölmiðla. Bandaríkin spila fyrsta leik við Paragvæ klukkan 1:00 í nótt á SoFi-vellinum í Inglewood við Los Angeles.

Samkvæmt yfirlýsingu munu utanríkisráðherrann Marco Rubio mæta ásamt samgönguráðherranum Sean Duffy og ráðherra öryggismála, Markwayne Mullin.

Giuliani staðfesti fréttirnar í viðtali á fimmtudag og nefndi þétta dagskrá Trumps sem ástæðu fyrir fjarveru hans, en sagði að hann byggist við að Bandaríkjaforsetinn myndi taka meiri þátt í HM eftir því sem mótinu vindur fram.

„Hann mun ekki mæta á opnunarleikinn,“ sagði Giuliani við bresku útvarpsstöðina TalkSport. „Eins og við höfum sagt er dagskrá hans þröng. En ég veit að hann mun vera þátttakandi á þessu HM.“

„En eitt, eftir að hafa þekkt Trump forseta í 30 ár núna, get ég sagt ykkur: búist við hinu óvænta. Búist alltaf við óvæntum uppákomum með honum. Á meðan þessu móti stendur yfir myndi það ekki koma mér á óvart ef við sjáum hann taka meiri og meiri þátt í HM.“

HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Donald Trump

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