Ferðaðist ekki með liðinu

Scott McTominay, leikmaður Napoli, ferðaðist ekki með liðsrútunni þegar skoska landsliðið mætti á hótelið sitt í Boston. Hann ferðaðist einn með lækni eftir að hafa misst af síðustu æfingu liðsins vegna veikinda.
Scott McTominay er búinn að vera einn lykilmaður bæði skoska landsliðsins og Napoli á Ítalíu. Hann gat því miður ekki verið með á æfingu liðsins í gær vegna magakveisu. Til öryggis var hann látinn ferðast einn svo hann væri ekki í hættu á að smita aðra liðsfélaga sína.
Skotland er að spila á HM í fótbolta í fyrsta skipti í 28 ár og því mikil eftirvænting fyrir mótinu í Skotlandi. Fyrsti leikur Skotlands er gegn Haítí aðfaranótt sunnudags og vona skoskir aðdáendur að McTominay verði orðinn heill heilsu þá.
Kenny McLean, miðjumaður Skotlands, sagðist vona að pestin hans McTominay smitist ekki á aðra í hópnum. Einnig sagðist hann vona að McTominay yrði klár fyrir fyrsta leik mótsins og trúði að það myndi gerast.
McTominay hefur spilað 70 leiki fyrir Skotland og skorað í þeim fimmtán mörk. Skotland er í erfiðum riðli en auk Haítí eru Brasilía og Marokkó með þeim í riðlinum.