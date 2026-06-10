Fótbolti

Sjáðu magnaða inn­komu Messi og öll mörk heims­meistaranna

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Lionel Messi fagnar og Albert Guðmundsson horfir svekktur eftir.
Lionel Messi fagnar og Albert Guðmundsson horfir svekktur eftir. Todd Kirkland/Getty Images

Argentína og Ísland mættust í æfingaleik í nótt. Heimsmeistararnir fóru þar með 3-0 sigur. Innkoma Lionel Messi breytti leiknum.

Staðan var 1-0 eftir mark Valentín Barco á 8. mínútu leiksins þegar Lionel Messi labbaði inn á völlinn um miðjan seinni hálfleik.

Argentínski töframaðurinn var ekki lengi að koma sér inn í leikinn. Með sínum fyrstu snertingum tókst Messi að sprengja upp íslensku vörnina og leggja upp dauðafæri fyrir Lautaro Martínez.

Martínez var felldur í vítateignum af Elíasi Rafni Ólafssyni og Messi skoraði úr vítinu.

Thiago Almada skoraði þriðja markið skömmu áður en leiknum lauk, þegar Argentína spilaði sig auðveldlega í gegnum hápressu Íslands.

Klippa: Argentína - Ísland 3-0
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