Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. júní 2026 11:01 Lionel Messi fagnar og Albert Guðmundsson horfir svekktur eftir. Todd Kirkland/Getty Images Argentína og Ísland mættust í æfingaleik í nótt. Heimsmeistararnir fóru þar með 3-0 sigur. Innkoma Lionel Messi breytti leiknum. Staðan var 1-0 eftir mark Valentín Barco á 8. mínútu leiksins þegar Lionel Messi labbaði inn á völlinn um miðjan seinni hálfleik. Argentínski töframaðurinn var ekki lengi að koma sér inn í leikinn. Með sínum fyrstu snertingum tókst Messi að sprengja upp íslensku vörnina og leggja upp dauðafæri fyrir Lautaro Martínez. Martínez var felldur í vítateignum af Elíasi Rafni Ólafssyni og Messi skoraði úr vítinu. Thiago Almada skoraði þriðja markið skömmu áður en leiknum lauk, þegar Argentína spilaði sig auðveldlega í gegnum hápressu Íslands. Klippa: Argentína - Ísland 3-0 HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Ísland tapaði 3-0 fyrir ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í allsherjar Lionel Messi-messu í Alabama í Bandaríkjunum fyrir framan 88 þúsund manns í nótt. Margt jákvætt má taka úr leiknum. 10. júní 2026 03:20 Endurfundir Messi og Guðjohnsen Eftir leik Íslands og Argentínu í gærkvöldi fór Daníel Tristan Guðjohnsen og spjallaði við Lionel Messi. Pabbi Daníel Tristans, Eiður Smari Guðjohnsen, er gamall liðsfélagi Messi. 10. júní 2026 10:00 Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Fótbolti Fleiri fréttir Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Sjá meira