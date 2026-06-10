Töframaðurinn Lionel Messi sló enn eitt metið á sínum ferli þegar hann skoraði gegn Íslandi í vináttulandsleiknum með Argentínu í nótt.
Messi kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik og var ekki nema um hálfa mínútu að stinga boltanum inn á Lautaro Martínez með frábærri sendingu. Martínez skoraði ekki en fékk vítaspyrnu sem Messi skoraði svo úr, annað mark Argentínu í 3-0 sigri.
Markið gerir Messi að elsta markaskorara í sögu argentínska landsliðsins, samkvæmt grein ESPN.
Hann skoraði markið 38 ára gamall, 11 mánaða og 14 daga gamall, og bætti þar með met Ángel Labruna sem var 38 ára, 9 mánaða og 8 daga þegar hann skoraði sitt síðasta mark fyrir Argentínu. Landsliðsferli Labruna lauk árið 1958, eða fyrir 68 árum síðan.
Fimm elstu markaskorarar í sögu Argentínu eru þar með þessir:
Landsliðin okkar spiluðu bæði við heimsmeistara í gær og máttu sín lítils. Frammistaða stelpnanna okkar olli vonbrigðum. Strákarnir gerðu nákvæmlega sömu mistök og síðasta leik.
Eftir leik Íslands og Argentínu í gærkvöldi fór Daníel Tristan Guðjohnsen og spjallaði við Lionel Messi. Pabbi Daníel Tristans, Eiður Smari Guðjohnsen, er gamall liðsfélagi Messi.
Ísland tapaði 3-0 fyrir ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í allsherjar Lionel Messi-messu í Alabama í Bandaríkjunum fyrir framan 88 þúsund manns í nótt. Margt jákvætt má taka úr leiknum.