Fótbolti

Messi sló ellimet gegn Ís­landi

Sindri Sverrisson skrifar
Lionel Messi er orðinn 38 ára en í fínu formi eins og sjá mátti eftir að hann hafði gefið Jóni Degi Þorsteinssyni treyjuna sína.
Lionel Messi er orðinn 38 ára en í fínu formi eins og sjá mátti eftir að hann hafði gefið Jóni Degi Þorsteinssyni treyjuna sína. Getty/Gustavo Pagano

Töframaðurinn Lionel Messi sló enn eitt metið á sínum ferli þegar hann skoraði gegn Íslandi í vináttulandsleiknum með Argentínu í nótt.

Messi kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik og var ekki nema um hálfa mínútu að stinga boltanum inn á Lautaro Martínez með frábærri sendingu. Martínez skoraði ekki en fékk vítaspyrnu sem Messi skoraði svo úr, annað mark Argentínu í 3-0 sigri.

Markið gerir Messi að elsta markaskorara í sögu argentínska landsliðsins, samkvæmt grein ESPN. 

Hann skoraði markið 38 ára gamall, 11 mánaða og 14 daga gamall, og bætti þar með met Ángel Labruna sem var 38 ára, 9 mánaða og 8 daga þegar hann skoraði sitt síðasta mark fyrir Argentínu. Landsliðsferli Labruna lauk árið 1958, eða fyrir 68 árum síðan.

Fimm elstu markaskorarar í sögu Argentínu eru þar með þessir:

  1. Lionel Messi - 38 ára, 11 mánaða og 14 daga
  2. Ángel Labruna - 38 ára, 9 mánaða og 8 daga
  3. Nicolás Otamendi - 38 ára, 1 mánaðar og 20 daga
  4. Martín Palermo - 36 ára, 7 mánaða og 15 daga
  5. Ángel Di María - 36 ára, 3 mánaða og 27 daga
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