Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 Gunnar Egill Daníelsson skrifar 9. júní 2026 22:34 Glódís Perla Viggósdóttir í leiknum í kvöld. Vísir/Anton Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta var að vonum svekkt eftir að Ísland tapaði stórt fyrir Spáni, 1-6, í lokaumferð A3 riðils í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld. „Þetta er svekkjandi. Auðvitað er maður hundfúll. Það er aldrei gaman að skíttapa. En svo veit maður líka hvað þær eru öflugar og við vorum ekki að gera nógu vel í að hindra þær í að spila sinn leik og þá fór sem fór,“ sagði Glódís Perla við fréttamenn eftir leik. Spurð nánar út í leikinn sagði hún það sérlega vont að hafa fengið tvö mörk á sig seint í fyrri hálfleik. „Við vissum auðvitað að þetta yrði brekka fyrir leik og svo fengum við á okkur mark eftir fimm mínútur. Þá vissum við strax að þetta yrði ennþá erfiðara. Svo náðum við ágætum tökum á leiknum í einhvern hálftíma. En svo er auðvitað hundfúlt að fá á sig tvö mörk rétt fyrir hálfleik og það er eitthvað sem á ekki að gerast hjá okkur. Þetta var drullusvekkjandi. Svo ætluðum við að núllstilla okkur í hálfleik og koma betur inn í þetta, sýna meira fyrir hvað við stöndum. Við náðum því kannski á einhverjum köflum, einhverjar nokkrar mínútur hér og þar, en heilt yfir var þetta ekki nógu gott hjá okkur.“ Besta landslið sem Glódís Perla hefur mætt Glódís Perla fer ekki ofan af því að Spánn sé með besta landslið sem hún hefur mætt á löngum landsliðsferli. „Já, ég myndi segja það. Þær eru heimsklassa í því sem þær gera. Manni líður eins og þær séu 14 inn á, ekki 11, þannig að þetta er snúið. Þegar maður er ekki að ná að telja út og klukka þær og fara í þennan líkamlega leik sem við viljum spila þá spila þær bara í kringum hann og maður nær aldrei að klukka þær. Það var svolítið það sem gerðist í dag fannst mér,“ sagði Glódís Perla. Ísland hafði ekki að neinu að keppa í leiknum en landsliðsfyrirliðinn taldi það ekki hafa spilað inn í að tapið hafi orðið þetta stórt. „Nei, ég held ekki fyrir okkur. Það var náttúrlega mikið undir fyrir þær. Með sigri voru þær komnar beint á HM. Við förum kannski aldrei að spila á móti Spáni og búumst við að vinna en auðvitað förum við í leiki og viljum fá góða frammistöðu. Okkur langar að sýna hvað við getum, að við getum staðið í þessum liðum og gert vel en við náðum því alls ekki í dag. Það er gríðarlega svekkjandi,“ sagði hún. Veit ekki alveg hvernig umspilið virkar Ísland hafnar í þriðja sæti riðilsins og fer í umspil í október þar sem liðið mætir Ungverjalandi, Grikklandi, Rúmeníu, Hvíta-Rússlandi, Kósovó, Litáen, Króatíu eða Kasakstan. Spurð hvort hún væri bjartsýn á möguleika Íslands í umspilinu sagði Glódís Perla Viggósdóttir að endingu: „Ég ætla að vera alveg hreinskilin, ég veit ekki alveg hvernig þetta umspil virkar! Ég skil þetta ekki alveg en auðvitað vill maður vera bjartsýnn. Það er kannski erfitt akkúrat núna því maður er svolítið langt niðri eftir þennan leik. En ég veit alveg hverju þessi hópur býr yfir og hverju við getum náð út úr okkur á réttum dögum. Við náðum ekki þeim degi í dag. Við verðum að fara til baka og horfa á leikinn og læra af þessu. Oftast reynir maður að taka það sem maður gerði vel en í dag held ég að við séum að fara að taka með okkur það sem við gerðum illa og læra af því. Vonandi mætum við sem ennþá betra landslið í næsta verkefni.“ HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Sjá meira