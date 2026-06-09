Fótbolti

Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir í leiknum í kvöld.
Glódís Perla Viggósdóttir í leiknum í kvöld. Vísir/Anton

Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta var að vonum svekkt eftir að Ísland tapaði stórt fyrir Spáni, 1-6, í lokaumferð A3 riðils í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld.

„Þetta er svekkjandi. Auðvitað er maður hundfúll. Það er aldrei gaman að skíttapa. En svo veit maður líka hvað þær eru öflugar og við vorum ekki að gera nógu vel í að hindra þær í að spila sinn leik og þá fór sem fór,“ sagði Glódís Perla við fréttamenn eftir leik.

Spurð nánar út í leikinn sagði hún það sérlega vont að hafa fengið tvö mörk á sig seint í fyrri hálfleik.

„Við vissum auðvitað að þetta yrði brekka fyrir leik og svo fengum við á okkur mark eftir fimm mínútur. Þá vissum við strax að þetta yrði ennþá erfiðara. Svo náðum við ágætum tökum á leiknum í einhvern hálftíma.

En svo er auðvitað hundfúlt að fá á sig tvö mörk rétt fyrir hálfleik og það er eitthvað sem á ekki að gerast hjá okkur. Þetta var drullusvekkjandi. Svo ætluðum við að núllstilla okkur í hálfleik og koma betur inn í þetta, sýna meira fyrir hvað við stöndum.

Við náðum því kannski á einhverjum köflum, einhverjar nokkrar mínútur hér og þar, en heilt yfir var þetta ekki nógu gott hjá okkur.“

Besta landslið sem Glódís Perla hefur mætt

Glódís Perla fer ekki ofan af því að Spánn sé með besta landslið sem hún hefur mætt á löngum landsliðsferli.

„Já, ég myndi segja það. Þær eru heimsklassa í því sem þær gera. Manni líður eins og þær séu 14 inn á, ekki 11, þannig að þetta er snúið.

Þegar maður er ekki að ná að telja út og klukka þær og fara í þennan líkamlega leik sem við viljum spila þá spila þær bara í kringum hann og maður nær aldrei að klukka þær. Það var svolítið það sem gerðist í dag fannst mér,“ sagði Glódís Perla.

Ísland hafði ekki að neinu að keppa í leiknum en landsliðsfyrirliðinn taldi það ekki hafa spilað inn í að tapið hafi orðið þetta stórt.

„Nei, ég held ekki fyrir okkur. Það var náttúrlega mikið undir fyrir þær. Með sigri voru þær komnar beint á HM. Við förum kannski aldrei að spila á móti Spáni og búumst við að vinna en auðvitað förum við í leiki og viljum fá góða frammistöðu.

Okkur langar að sýna hvað við getum, að við getum staðið í þessum liðum og gert vel en við náðum því alls ekki í dag. Það er gríðarlega svekkjandi,“ sagði hún.

Veit ekki alveg hvernig umspilið virkar

Ísland hafnar í þriðja sæti riðilsins og fer í umspil í október þar sem liðið mætir Ungverjalandi, Grikklandi, Rúmeníu, Hvíta-Rússlandi, Kósovó, Litáen, Króatíu eða Kasakstan.

Spurð hvort hún væri bjartsýn á möguleika Íslands í umspilinu sagði Glódís Perla Viggósdóttir að endingu:

„Ég ætla að vera alveg hreinskilin, ég veit ekki alveg hvernig þetta umspil virkar! Ég skil þetta ekki alveg en auðvitað vill maður vera bjartsýnn. Það er kannski erfitt akkúrat núna því maður er svolítið langt niðri eftir þennan leik.

En ég veit alveg hverju þessi hópur býr yfir og hverju við getum náð út úr okkur á réttum dögum. Við náðum ekki þeim degi í dag. Við verðum að fara til baka og horfa á leikinn og læra af þessu.

Oftast reynir maður að taka það sem maður gerði vel en í dag held ég að við séum að fara að taka með okkur það sem við gerðum illa og læra af því. Vonandi mætum við sem ennþá betra landslið í næsta verkefni.“

HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið