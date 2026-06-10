Fótbolti

Birkir Már skorar þegar það er Megavika

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Birkir Már Sævarsson í viðtalinu við Gunnlaug Jónsson eftir leikinn.
Birkir Már Sævarsson í viðtalinu við Gunnlaug Jónsson eftir leikinn. Vísir/Pawel

Hinn 41 árs gamli Birkir Már Sævarsson fór á kostum í kvöld þegar Afturelding komst í undanúrslit bikarsins í fyrsta sinn í sögunni en hann skoraði tvívegis í 3-1 endurkomusigri á Stjörnunni.

Birkir fór í sjónvarpsviðtal við Gunnlaug Jónsson á RÚV eftir leikinn og ljóstraði þar upp leyndarmáli.

Birkir sá ekki fyrir sér að skora tvö mörk en það var eitt sem jók líkurnar.

„Við vorum að grínast með það að ég skora oft þegar það er Megavika hjá Dominos. Þannig að ég geri það núna líka,“ sagði Birkir en umrædd Megavika er í gangi hjá pizzastaðnum.

„Það er Megavika, þannig að ég skora ekki alltaf þegar það er megavika en ef það er megavika en þegar ég skora þá er Megavika í gangi,“ sagði Birkir

Gunnlaugur Jónsson tók viðtalið og spurði að sjálfsögðu að því hvort Birkir vilji ekki hafa fleiri Megavikur í sumar?

„Jú, bara eins margar Megavikur og hægt er, sko,“ svaraði Birkir léttur.

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