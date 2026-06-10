Birkir Már skorar þegar það er Megavika Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júní 2026 21:53 Birkir Már Sævarsson í viðtalinu við Gunnlaug Jónsson eftir leikinn. Vísir/Pawel Hinn 41 árs gamli Birkir Már Sævarsson fór á kostum í kvöld þegar Afturelding komst í undanúrslit bikarsins í fyrsta sinn í sögunni en hann skoraði tvívegis í 3-1 endurkomusigri á Stjörnunni. Birkir fór í sjónvarpsviðtal við Gunnlaug Jónsson á RÚV eftir leikinn og ljóstraði þar upp leyndarmáli. Birkir sá ekki fyrir sér að skora tvö mörk en það var eitt sem jók líkurnar. „Við vorum að grínast með það að ég skora oft þegar það er Megavika hjá Dominos. Þannig að ég geri það núna líka,“ sagði Birkir en umrædd Megavika er í gangi hjá pizzastaðnum. „Það er Megavika, þannig að ég skora ekki alltaf þegar það er megavika en ef það er megavika en þegar ég skora þá er Megavika í gangi,“ sagði Birkir Gunnlaugur Jónsson tók viðtalið og spurði að sjálfsögðu að því hvort Birkir vilji ekki hafa fleiri Megavikur í sumar? „Jú, bara eins margar Megavikur og hægt er, sko,“ svaraði Birkir léttur. Mjólkurbikar karla Afturelding Stjarnan Mest lesið HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti Strákarnir okkar stálheppnir með riðil á HM Handbolti Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Fótbolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn Fleiri fréttir Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid Sjá meira