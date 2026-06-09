„Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 9. júní 2026 22:31 Diljá Ýr Zomers í baráttu við hina spænsku Lucíu Corrales í leiknum í kvöld. Vísir/Anton Diljá Ýr Zomers hafði í nógu að snúast í hægri bakverði þegar Ísland tapaði 1-6 fyrir Spáni í lokaumferð A3 riðils undankeppni HM 2027 í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld. Spánn fer beint á HM og Ísland er á leið í umspil í október. „Þetta var erfitt. Þær eru drullugóðar í fótbolta og það er margt sem við getum gert betur. Við þurfum bara að skoða það núna saman. Að sama skapi erum við einbeittar á að mæta af krafti í næstu umspilsleiki og klára það sem við ætlum að klára. Markmiðið er að komast á HM og það er það eina sem skiptir máli, að klára það,“ sagði Diljá í samtali við Vísi eftir leik. Þrátt fyrir að spila oftast sem vængmaður var henni stillt upp í vængbakverði í kvöld, stöðu sem Diljá hefur áður spilað með landsliðinu. Þar sem Spánn einokaði boltann var hún í reynd í hægri bakverði og komst prýðilega frá sínu í erfiðum leik. Þær koma þá með aðrar lausnir. „Mér leið ágætlega. Ég spilaði sömu stöðu á móti Englandi og ég og Guðrún [Arnardóttir] þurftum að leysa þetta ágætlega. Þær voru eitthvað að komast upp á okkur en á sama tíma er alltaf þægilegt að hafa Guðrúnu fyrir aftan sig. Mér fannst við leysa þetta ágætlega. Þær þrefalda á mann á kantinum og við reynum að leysa það. Við vildum reyna að halda Söndru [Maríu Jessen] og Thelmu [Karen Pálmadóttur] uppi í byrjun og kannski gerði það okkur aðeins erfiðara fyrir. Þær eru drulluerfiðar að spila á móti og maður heldur að maður sé með einhverjar lausnir en þær koma þá bara með eitthvað annað,“ sagði Diljá. Hún er spennt fyrir komandi umspilsleikjum síðar á árinu. „Þó að við höfum tapað stórt í dag þá sýndum við á móti Englandi að við getum átt mjög góða leiki á móti góðum liðum. Stundum eigum við, ef eitthvað er, auðveldara með að gefa betri liðum leiki. Nú er bara fókus á okkur sjálfar og að mæta sem bestar í þá leiki,“ sagði Diljá Ýr Zomers. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Sjá meira