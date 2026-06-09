Fótbolti

„Þær eru drullugóðar í fót­bolta“

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Diljá Ýr Zomers í baráttu við hina spænsku Lucíu Corrales í leiknum í kvöld.
Diljá Ýr Zomers í baráttu við hina spænsku Lucíu Corrales í leiknum í kvöld. Vísir/Anton

Diljá Ýr Zomers hafði í nógu að snúast í hægri bakverði þegar Ísland tapaði 1-6 fyrir Spáni í lokaumferð A3 riðils undankeppni HM 2027 í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld. Spánn fer beint á HM og Ísland er á leið í umspil í október.

„Þetta var erfitt. Þær eru drullugóðar í fótbolta og það er margt sem við getum gert betur. Við þurfum bara að skoða það núna saman.

Að sama skapi erum við einbeittar á að mæta af krafti í næstu umspilsleiki og klára það sem við ætlum að klára. Markmiðið er að komast á HM og það er það eina sem skiptir máli, að klára það,“ sagði Diljá í samtali við Vísi eftir leik.

Þrátt fyrir að spila oftast sem vængmaður var henni stillt upp í vængbakverði í kvöld, stöðu sem Diljá hefur áður spilað með landsliðinu. Þar sem Spánn einokaði boltann var hún í reynd í hægri bakverði og komst prýðilega frá sínu í erfiðum leik.

Þær koma þá með aðrar lausnir.

„Mér leið ágætlega. Ég spilaði sömu stöðu á móti Englandi og ég og Guðrún [Arnardóttir] þurftum að leysa þetta ágætlega. Þær voru eitthvað að komast upp á okkur en á sama tíma er alltaf þægilegt að hafa Guðrúnu fyrir aftan sig. Mér fannst við leysa þetta ágætlega.

Þær þrefalda á mann á kantinum og við reynum að leysa það. Við vildum reyna að halda Söndru [Maríu Jessen] og Thelmu [Karen Pálmadóttur] uppi í byrjun og kannski gerði það okkur aðeins erfiðara fyrir. Þær eru drulluerfiðar að spila á móti og maður heldur að maður sé með einhverjar lausnir en þær koma þá bara með eitthvað annað,“ sagði Diljá.

Hún er spennt fyrir komandi umspilsleikjum síðar á árinu.

„Þó að við höfum tapað stórt í dag þá sýndum við á móti Englandi að við getum átt mjög góða leiki á móti góðum liðum. Stundum eigum við, ef eitthvað er, auðveldara með að gefa betri liðum leiki. Nú er bara fókus á okkur sjálfar og að mæta sem bestar í þá leiki,“ sagði Diljá Ýr Zomers.

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