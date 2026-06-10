Fótbolti

Ætla að kæra stuðnings­menn til lög­reglunnar

Andri Broddason skrifar
Þrjú atvik þar sem stuðningsmenn AGF gerðust sekir um kynþáttahatur áttu sér stað á síðasta tímabili.
Þrjú atvik þar sem stuðningsmenn AGF gerðust sekir um kynþáttahatur áttu sér stað á síðasta tímabili. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta hafa nokkur atvik komið upp þar sem aðdáendur hafa kallað rasísk ummæli um leikmenn. Í framtíðinni gætu dönsk félög kært seka stuðningsmenn til lögreglunnar.

Þrjú atvik áttu sér stað í Aarhus þar sem aðdáendur gerðust sekir um kynþáttafordóma gagnvart leikmönnum. Eftir atvikin voru þeir stuðningsmenn sem gerðust sekir bannaðir frá heimaleikjum AGF í Aarhus í tvö ár.

Lögreglan í Jótlandi rannsakar atvikin en möguleg breyting verður gerð á verkferlum félaganna. Félögin kærðu atvikin ekki til lögreglunnar en í framtíðinni gætu þau byrjað að gera það. Það er lítil aukavinna að kæra þá til lögreglunnar þegar búið er að komast að því hverjir gerendur eru og banna þá frá leikjum félagsins.

Fyrir stuttu setti danska þingið fram lög sem ætti að auðvelda félögum að finna þá sem haga sér ekki samkvæmt reglum á fótboltaleikjum. Refsingar verða þyngri þar sem markmiðið er að koma í veg fyrir að hegðun stuðningsmanna verði verri.

AGF segir í yfirlýsingu að félagið hafi enga þolinmæði fyrir kynþáttafordómum á leikjum sínum. Félagið gerir allt í sínu valdi til þess að finna þá sem gerast sekir um slíkt og meina þeim aðgöngu á leiki. Það hafa komið atvik þar sem félagið aðstoðaði lögreglu við að finna stuðningsmenn sem hafa gerst sekir um kynþáttahatur.

Félög á Englandi geta verið góðar fyrirmyndir fyrir dönsk félög um hvernig kynþáttafordómar stuðningsmanna eru tæklaðir. Ensk félög taka skýrt fram að öll atvik sem tengjast kynþáttafordómum verða kærð til lögreglu. Þannig hafa félög á Englandi spornað gegn kynþáttafordómum á fótboltaleikjum.

Danski boltinn

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