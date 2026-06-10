Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Andri Broddason skrifar 10. júní 2026 13:46 Þrjú atvik þar sem stuðningsmenn AGF gerðust sekir um kynþáttahatur áttu sér stað á síðasta tímabili. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images Í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta hafa nokkur atvik komið upp þar sem aðdáendur hafa kallað rasísk ummæli um leikmenn. Í framtíðinni gætu dönsk félög kært seka stuðningsmenn til lögreglunnar. Þrjú atvik áttu sér stað í Aarhus þar sem aðdáendur gerðust sekir um kynþáttafordóma gagnvart leikmönnum. Eftir atvikin voru þeir stuðningsmenn sem gerðust sekir bannaðir frá heimaleikjum AGF í Aarhus í tvö ár. Lögreglan í Jótlandi rannsakar atvikin en möguleg breyting verður gerð á verkferlum félaganna. Félögin kærðu atvikin ekki til lögreglunnar en í framtíðinni gætu þau byrjað að gera það. Það er lítil aukavinna að kæra þá til lögreglunnar þegar búið er að komast að því hverjir gerendur eru og banna þá frá leikjum félagsins. Fyrir stuttu setti danska þingið fram lög sem ætti að auðvelda félögum að finna þá sem haga sér ekki samkvæmt reglum á fótboltaleikjum. Refsingar verða þyngri þar sem markmiðið er að koma í veg fyrir að hegðun stuðningsmanna verði verri. AGF segir í yfirlýsingu að félagið hafi enga þolinmæði fyrir kynþáttafordómum á leikjum sínum. Félagið gerir allt í sínu valdi til þess að finna þá sem gerast sekir um slíkt og meina þeim aðgöngu á leiki. Það hafa komið atvik þar sem félagið aðstoðaði lögreglu við að finna stuðningsmenn sem hafa gerst sekir um kynþáttahatur. Félög á Englandi geta verið góðar fyrirmyndir fyrir dönsk félög um hvernig kynþáttafordómar stuðningsmanna eru tæklaðir. Ensk félög taka skýrt fram að öll atvik sem tengjast kynþáttafordómum verða kærð til lögreglu. Þannig hafa félög á Englandi spornað gegn kynþáttafordómum á fótboltaleikjum. Danski boltinn Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Fleiri fréttir Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Sjá meira