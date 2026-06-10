Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Andri Broddason skrifar 10. júní 2026 10:30 Fjöldi fólks kom sér saman til að mótmæla fyrir utan Azteca-leikvanginn í Mexíkó þar sem opnunarleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta verður haldinn. Felix Marquez/picture alliance via Getty Images Mótmæli mynduðust fyrir utan Azteca-leikvanginn í Mexíkóborg þar sem opnunarleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta á að eiga sér stað á morgun. Lögregla þurfti að loka svæðinu í kringum leikvöllinn svo fólk kæmist ekki nálægt vellinum. Í gærkvöldi byrjaði aðalgatan í átt að Azteca-leikvanginum að fyllast af fólki. Þúsundir manns voru mætt til að mótmæla og berjast fyrir hærri launum kennara. Mótmælin voru skipulögð af mexíkóska kennarasambandinu. Mótmæli hafa verið haldin alla vikuna en í gær vor stærstu mótmælin til þessa haldin. Claudia Sheinbaum forseti Mexíkó gerir lítið úr mótmælunum og segir að eina ástæða mótmælanna sé að láta líta út fyrir að allt sé slæmt í Mexíkó. Opnunarleikur heimsmeistaramótsins fer fram á Azteca-leikvanginum á morgun þegar Mexíkó tekur á móti Suður-Afríku. Þetta er sami opnunarleikur og á heimsmeistaramótinu 2010 en það mót var haldið í Suður-Afríku. Ekki er búist við að mótmælin hafi áhrif á opnunarleikinn. Azteca-leikvangurinn er einn sögufrægasti leikvangur í heimi og hafa tveir úrslitaleikir heimsmeistaramótsins verið haldnir þar. Árið 1970 vann Brasilía, með goðsögnina Pele innanborðs, úrslitaleik gegn Ítalíu. Árið 1986 skoraði Diego Maradona frægt mark með „hendi guðs“ á leikvanginum og nokkrum dögum seinna vann Argentína úrslitaleikinn gegn Vestur-Þýskalandi. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Foreldrarnir að rifna úr stolti: Gunnlaugur manifestaði birtu eftir erfitt vor Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Fótbolti Fleiri fréttir Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Sjá meira