Fótbolti

Mót­mæli fyrir utan opnunarleik heims­meistara­mótsins

Andri Broddason skrifar
Fjöldi fólks kom sér saman til að mótmæla fyrir utan Azteca-leikvanginn í Mexíkó þar sem opnunarleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta verður haldinn.
Fjöldi fólks kom sér saman til að mótmæla fyrir utan Azteca-leikvanginn í Mexíkó þar sem opnunarleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta verður haldinn. Felix Marquez/picture alliance via Getty Images

Mótmæli mynduðust fyrir utan Azteca-leikvanginn í Mexíkóborg þar sem opnunarleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta á að eiga sér stað á morgun. Lögregla þurfti að loka svæðinu í kringum leikvöllinn svo fólk kæmist ekki nálægt vellinum.

Í gærkvöldi byrjaði aðalgatan í átt að Azteca-leikvanginum að fyllast af fólki. Þúsundir manns voru mætt til að mótmæla og berjast fyrir hærri launum kennara. Mótmælin voru skipulögð af mexíkóska kennarasambandinu.

Mótmæli hafa verið haldin alla vikuna en í gær vor stærstu mótmælin til þessa haldin. Claudia Sheinbaum forseti Mexíkó gerir lítið úr mótmælunum og segir að eina ástæða mótmælanna sé að láta líta út fyrir að allt sé slæmt í Mexíkó.

Opnunarleikur heimsmeistaramótsins fer fram á Azteca-leikvanginum á morgun þegar Mexíkó tekur á móti Suður-Afríku. Þetta er sami opnunarleikur og á heimsmeistaramótinu 2010 en það mót var haldið í Suður-Afríku. Ekki er búist við að mótmælin hafi áhrif á opnunarleikinn.

Azteca-leikvangurinn er einn sögufrægasti leikvangur í heimi og hafa tveir úrslitaleikir heimsmeistaramótsins verið haldnir þar. Árið 1970 vann Brasilía, með goðsögnina Pele innanborðs, úrslitaleik gegn Ítalíu. Árið 1986 skoraði Diego Maradona frægt mark með „hendi guðs“ á leikvanginum og nokkrum dögum seinna vann Argentína úrslitaleikinn gegn Vestur-Þýskalandi.

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