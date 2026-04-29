Stjórnvöld vestanhafs hafa ákveðið að gefa út sérstaka viðhafnarútgáfu af vegabréfum til að marka þau tímamót að 250 ár eru liðin frá stofnun Bandaríkjanna. Vegabréfin, sem gefin verða út í takmörkuðu upplagi, verða meðal annars skreytt mynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Undir mynd af forsetanum verður að finna eiginhandaráritun hans, sem verður að sjálfsögðu gyllt.
Andlit forsetans má nú þegar finna á aðgangskortum að þjóðgörðum Bandaríkjanna og þá stendur til að gefa út eins dollara mynt með prófílmynd af forsetanum.
Einnig verður gefin út á þessu ári 24 karata gullmynt sem sýnir forsetann halla sér fram á skrifborð, ákveðinn á svip.
Þessu til viðbótar hafa risafánar sem sýna forsetann verið hengdir utan á nokkrar ráðuneytisbyggingar.