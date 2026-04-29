James Comey, fyrrverandi forstjóri Alríkislögreglunnar, hefur verið ákærður fyrir líflátshótun í garð Donald Trump Bandaríkjaforseta á grundvelli myndar sem hann birti á samfélgsmiðlum í fyrra.
Á myndinni mátti sjá tölurnar 86 og 47 en samkvæmt erlendum miðlum er 86 slangur fyrir „að fjarlægja“. Donald Trump er nú 47. forseti Bandaríkjanna.
Comey hefur sagt að honum hafi ekki verið kunnugt um þýðingu talnanna en Trump og aðrir embættismenn hafa túlkað þær sem hótanir í garð forsetans. „Ég er enn saklaus, ég er enn óhræddur og ég trúi enn á sjálfstæða alríkisdómstóla.“
Að sögn Comey var hann meðvitaður um að tölurnar fælu í sér pólitísk skilaboð en ekki að þær yrðu túlkaðar sem hótun um ofbeldi. Hann tók færsluna út þegar honum varð það ljóst.
Kash Patel, núverandi forstjóri FBI, greindi frá ákærunni í gær og sagði Comey hafa vitað vel að færslan myndi vekja athygli og uppnám.
Trump lét Comey fjúka á fyrra kjörtímabili sínu eftir að síðarnefndi hóf rannsókn á meintum afskiptum Rússa af forsetakosningunum 2016. Þetta er í annað sinn sem hann er ákærður í valdatíð Trump, sem virðist mjög áfram um að koma Comey á bak við lás og slá.
Síðasta haust voru gefnar út ákærur á hendur honum fyrir að bera ljúgvitni fyrir þinginu í september árið 2020. Ákærurnar voru felldar niður í nóvember.