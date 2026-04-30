Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stjórnvöld vestanhafs vera að skoða að fækka bandarískum hermönnum í Þýskalandi. Ákvörðunar sé að vænta á næstunni. Þetta kemur fram í færslu sem forsetinn birti á Truth Social seint í gærkvöldi.
Trump hefur farið mikinn gegn Atlantshafsbandalaginu vegna tregðu Evrópuríkjanna við að koma Bandaríkjunum til aðstoðar í stríði þeirra gegn Íran.
Rétt er að geta þess að Trump ráðfærði sig ekki við bandamenn áður en aðgerðir hófust né virðist hann vilja horfast í augu við að Nató er varnarbandalag.
Forsetinn hefur undanfarið haft í hótunum við Evrópuríkin undir rós vegna meintra svika þeirra en leiða má líkur að því að færslu forsetans á Truth Social megi rekja til ummæla Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, sem sagði í vikunni að forysta Íran hefði „niðurlægt“ Bandaríkjamenn og væru að spila með þá.
Fyrstu viðbrögð Trump voru að ásaka Merz um að hafa ekki vit á því sem hann væri að tala um. Þá sagði hann að Merz þætti greinilega í fínu lagi að Íranir eignuðust kjarnavopn.
Þetta er lína sem Trump hefur áður kastað fram í reiði sinni, meðal annars gegn Leó páfa.
Forsetinn sagði í byrjun aprílmánaðar að ráðmenn vestanhafs væru að íhuga það í fullri alvöru að draga Bandaríkin úr Nató vegna afstöðu bandamanna gagnvart hernaðaraðgerðunum gegn Íran.
Til þess mun þó varla koma, þar sem lög sem samþykkt voru árið 2024 kveða á um að aðeins þingið eða tveir þriðjuhlutar öldungadeildarinnar geti tekið ákvörðun þar um.
Trump getur hins vegar gripið til aðgerða á borð við að fækka í herafla Bandaríkjanna í Evrópu, sem telur nú um 68 þúsund manns. Þar af eru yfir 35.000 staðsettir í Þýskalandi.