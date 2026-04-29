Einhuga um að lengja gildistíma ökuskírteina Kristján Már Unnarsson skrifar 29. apríl 2026 23:00 Björn Snæbjörnsson er formaður Landssambands eldri borgara. Stefán Jón Ingvarsson Þverpólitísk samstaða hefur náðst á Alþingi um að breyta umferðarlögum þannig að eldri borgarar þurfi mun sjaldnar að endurnýja ökuskírteini sín. Formaður Landssambands eldri borgara segir þetta fagnaðarefni. Greint frá málinu í kvöldfréttum Sýnar en lagafrumvarp þingmanna úr þremur flokkum undir forystu Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur, um að víkka gildistíma ökuskírteina eldri borgara, náði ekki fram í fyrra og var svo endurflutt í haust. Þingmenn umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis hafa núna sameinast um breytingu, þvert á flokka, sem eykur verulega líkur á því að málið verði að lögum. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, var fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.Vísir/Vilhelm Landssamband eldri borgara var einmitt með landsfund í dag þegar tíðindi bárust af framvindu þessa hagsmunamáls. Formaðurinn Björn Snæbjörnsson segir núverandi lagaákvæði mjög þröng. „Eftir 75 ára aldur hafa menn þurft að endurnýja á tveggja ára fresti og eftir 80 ár eru menn komnir í eitt ár. Þannig að núna á greinilega að fara að lengja þetta mikið og það er bara fagnaðarefni," segir Björn í sjónvarpsfrétt Sýnar: Samkvæmt breytingartillögunni fá þeir sem eru á aldrinum 70 til 75 ára tíu ára gildistíma ökuskírteinis. Gildistími styttist síðan í þrepum með hækkandi aldri, niður í fimm ár við áttrætt og niður í eitt ár við nírætt. „Þetta er bæði mikil réttindabót fyrir aldraða að þurfa ekki að standa í þessum endurnýjunum endalaust. Og þetta er líka sparnaður fyrir ríkið að gefa út þessi vottorð. Og hafa peninga af fólki vegna þess." Breytingartillagan sem samstaða náðist um í þingnefndinni.grafík/Sara Rut Fannarsdóttir Björn bendir á að eldri borgarar í dag séu við mun betri heilsu en áður. Um leið fer þessi hópur ört stækkandi. Sextugir og eldri með íslensk ökuskírteini teljast núna vera um 75 þúsund talsins. „Þetta tefur lækna að vera að gefa út endalaus vottorð, fleiri þúsund á ári. Þetta kostar pening. Svo finnst mörgum eldri borgurum bara erfitt að fara í gegnum þetta, að vera að endurnýja ökuskírteini. Þetta er bara stressvaldandi. Þannig að það er allt jákvætt við að breyta þessu," segir Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara. Frá landsfundi Landssambands eldri borgara í dag.Stefán Jón Ingvarsson Eldri borgarar Alþingi Umferð Samgöngur Tengdar fréttir Eldra fólk þurfi ekki að endurnýja skírteinið svo oft Þingmenn ríkisstjórnarflokkanna hafa lagt fram þingsályktunartillögu með það fyrir augum að innviðaráðherra endurskoði umferðarlög með tilliti til endurnýjunar ökuskírteina hjá eldra fólki. Málið varði hagsmuni eldra fólks og geti dregið úr álagi á heilbrigðiskerfið. Allir virðast sammála um tímabærar breytingar á reglunum að ræða. 22. september 2025 14:02