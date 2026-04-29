Seltjarnarnes heldur áfram að tapa Agnar Már Másson skrifar 29. apríl 2026 22:14 Þór Sigurgeirsson er bæjarstjóri Seltjarnarness og oddviti Sjálfstæðisflokksins í bæjarfélaginu. Vísir/Vilhelm Seltjarnarnesbær skilaði tapi af A-hluta níunda árið í röð. Miðað við íbúafjölda er rekstrarhalli sveitarfélagsins þrefalt hærri en rekstrarhalli Reykjavíkurborgar, að sögn minnihlutans í bæjarstjórn Seltjarnarness. Rekstrartekjur Seltjarnarness 2025 námu um 7,9 milljörðum króna fyrir A- og B-hluta og fóru vissulega umfram áætlun. Það dugði þó ekki til enda var heildartap bæjarins eftir afskriftir um 350 milljónir króna. Áætlun hafði gert ráð fyrir um 14 milljóna króna hagnaði en A-hlutinn einn og sér skilaði 478 milljóna króna tapi. Þetta kemur fram í ársreikningi Seltjarnarnesbæjar, sem var undirritaður á bæjarstjórnarfundi í dag. Reikningurinn hefur ekki verið birtur á vef bæjarins en Vísir hefur hann undir höndum. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem eru í eigu Seltjarnarness, svo sem Hitaveita Seltjarnarness og Vatsnveita Seltjarnarnes , en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Sveitarfélagið hefur skilað tapi á hverju einasta ári frá og með 2017. Á sama tíma hefur eigið fé af A-hluta dregist saman um 56 prósent frá 2021, úr um 3,4 milljörðum króna í tæplega 1,6 milljarða króna. Um 77 prósent af heildarrekstrartekjum sveitarfélagsins eru skatttekjur, svo sem útsvar, fasteignaskattur eða tekjur úr Jöfnunarsjóði. Útsvar á nesinu er með því lægsta á höfuðborgarsvæðinu, um 14,54 prósent. Mesta gjaldaaukningin virðist falla undir annan rekstrarkostnað af A-hluta, en þar fóru gjöld rúmlega hálfum milljarði króna umfram áætlun; gert var ráð fyrir um 2,5 milljörðum króna í gjöld, sem reyndist svo vera rúmir þrír milljarðar króna. Erfitt er að segja til um hvað veldur þessari gjaldaaukningu en annar rekstrarkostnaður skiptist í tvennt í reikningi bæjarfélagsins; styrki, framlög og annan kostnað annars vegar og vöru- og þjónustukaup, sölutap hins vegar. Gjaldaaukningin skilar sér nær alfarið undir síðarnefnda liðnum. Laun og launatengd gjöld af A-hluta námu 3,7 milljörðum króna en áætlun var sem var um 102 milljónum umfram áætlun. Heildarstöðugildi voru 263 í árslok, samkvæmt reikningnum. Minnihlutinn í bæjarstjórn vekur einnig athygli á því í tilkynningu til fjölmiðla að skuldir á hvern íbúa á Seltjarnarnesi nemi nú 1,87 milljónum króna. Íbúar voru 4.757 þann 31. desember 2025. Þá bendir minnihlutinn á að hallinn sé þrefalt meiri en í Reykjavík, sé honum deilt á íbúafjölda sveitarfélaganna. Til að setja þessa tölu í samhengi er þessi halli þrefalt hærri en halli á rekstri Reykjavíkurborgar, sé hallanum deilt á íbúafjölda sveitarfélaganna. Samhliða þessu hafi lausafjárstaðan versnað til muna og bendir minnihlutinn á að um áramótin hafi bærinn aðeins átt handbært fé sem dygði fyrir um þriggja daga rekstri. Sigurþóra Bergsdóttir, fulltrúi S-listans í minnihluta bæjarstjórnar, bókaði á fundi bæjarráðs í dag: „Í stað þess að auka ekki skuldir og fjárfesta í grunnþjónustu er bærinn fastur í viðvarandi hallarekstri sem hefur nú varað í tíu ár. Uppsafnaðan halla síðustu tíu ára upp á 3,7 milljarða króna á A-hluta er ekki hægt að skýra með ófyrirséðum áföllum; þetta er mynstur sem því miður virðist ekki vera að breytast.“ Þá sagði hún fjárhagsstöðu bæjarins til marks um skert þjónustustig og skort á fjárfestingargetu til framtíðar. 