„Þetta er gríðar­legt högg fyrir þessi minni bæjar­fé­lög“

Eiður Þór Árnason og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa
Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarvörður við Seyðisfjarðarhöfn. Vísir/Bjarni

Samdráttur er í komum skemmtiferðaskipa á Austurlandi eftir að aukin gjaldtaka tók gildi. Breytingin hefur meiri áhrif á minni bæjarfélög, að sögn yfirhafnarvarðar.

„Sumarið leggst bara mjög vel í okkur. Við erum bjartsýn. Það hefur orðið örlítil fækkun vitaskuld eins og í öðrum höfnum á landinu. En bókunarstaðan er býsna góð miðað við ástandið. Þannig við erum bjartsýn hér á Seyðisfirði. En það er svona aðeins dekkra yfir á Borgarfirði og Djúpavogi,“ sagði Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarvörður við Seyðisfjarðarhöfn, í kvöldfréttum Sýnar.

Svokallað innviðagjald hefur verið lagt á skipin sem miðast við fjölda farþega um borð og daga í höfn.

„Þetta er tvenns lags. Annars vegar er það innviðagjaldið og hins vegar eru það breytingar á virðisaukaskatti og öðru slíku. Þetta hefur fælt dálítið frá. Til dæmis á Borgarfirði þá vorum við með 22 bókanir fyrir 2026. Þær eru 12 núna. Þannig að það er 45% fækkun,“ segir Rúnar.

Þá standi um 57 bókanir eftir á Djúpavogi af tæplega 70.

„Þannig að þetta er gríðarlegt högg fyrir þessi minni bæjarfélög. Við erum heppin hér því við getum tekið við stærri skipum. Þannig að þetta hefur ekki verið eins mikið högg fyrir okkur. En sumarið hins vegar er ég mjög bjartsýnn á,“ segir hann um stöðuna á Seyðisfirði.

Norræna mikill vorboði

Ferjan Norræna kom til hafnar á Seyðisfirði í morgun og voru um 530 farþegar um borð. Hún byrjaði að sigla aftur til landsins fyrir rúmum mánuði.

„Það er vissulega vorboðinn ljúfi eins og krían og lóan þegar ferjan kemur.“

Farþegafjöldinn helst gjarnan í kringum 500 manns fram undir júní en fer svo að aukast þegar sumaráætlun tekur gildi, að sögn Rúnars.

„Þá erum við að fá svona allt að 1.000 manns á viku inn og út og svona 400 til 500 bíla.“

