Tónlistarmaðurinn David Burke, eða D4vid, stakk hina fjórtán ára gömlu Celeste Rivas Hernandez ítrekað og sagaði lík hennar í sundur með keðjusögum í bílskúr hans. Þetta gerði hann, samkvæmt saksóknurum, svo hún segði ekki frá því hvernig hann hefði brotið á henni kynferðislega.
Í nýju skjali sem saksóknarar í Los Angeles hafa lagt fram segja þeir að D4vd hafi fyrst hitt stúlkuna þegar hún var ellefu ára gömul og hann hafi byrjað að brjóta á henni þegar hún var þrettán ára gömul en þá var hann átján ára. Hún mun svo hafa hótað því að opinbera samband þeirra þegar hann myrti hana.
Skjalinu er ætlað að gefa dómara málsins mynd af þeim sönnunargögnum sem saksóknarar og lögregluþjónar hafa aflað fyrir þann 26. maí, þegar dómari mun ákveða hvort og hvenær réttarhöld eiga að fara fram.
Skjalið varpar ljósi á málflutning saksóknara í fyrsta sinn en D4vd var ekki handtekinn fyrr en í apríl, þó lík Rivas Hernandez hafi fundist í Teslu sem skráð var á D4vd í september. Fjölskylda hennar lýsti fyrst eftir henni í apríl 2024, þegar hún var þrettán ára gömul. Lögregluþjónar hafa sagt að hún hafi verið orðin fjórtán ára þegar hún var myrt en lík hennar fannst þann 8. september, degi eftir að hún hefði orðið fimmtán ára.
Þá var verið að draga bíl D4vd en mikil og slæm lykt fannst úr bílnum og fundust líkamsleifar hennar í plastpoka í bílnum. Talið er að þá hafi hún verið látin í nokkrar vikur.
Saksóknarar skrifa í skjalið að D4vd hafi viljað þagga niður í henni áður en hún gæti eyðilagt tónlistarferil hans. Hann hafi stungið hana ítrekað skömmu eftir að þau komu heim til hans, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Tónlistarmaðurinn hefur verið ákærður fyrir morð og önnur brot en lögmenn hans segja hann saklausan.
Saksóknarar segja í áðurnefndu skjali að skilaboð milli D4vd og stúlkunnar sem sanni að hann hafi átt í kynferðislegu sambandi við hana hafi fundist á síma hans. Þar hafi einnig fundist barnaklámsefni, eins og myndir af henni.
Skilaboðin eru sögð sýna fram á að stúlkan hafi verið ósátt við að D4vd hafi átt í sambandi við aðrar konur, þar sem hann hafi sannfært hana um að þau ættu sér framtíð saman.
„Hún var mjög ósátt og hótaði að opinbera samband þeirra og binda þannig enda á feril hans og rústa lífi hans,“ segir í skjalinu.
Þar segir einnig að D4vd hafi sent bíl eftir henni þann 23. apríl 2025 og á meðan verið var að aka henni heim til hans skiptust þau á fleiri skilaboðum. Eftir að hún mætti þangað var slökkt á síma hennar og aldrei kveikt á honum aftur.
D4vd er sagður hafa sent skilaboð til hennar og spurt hvar hún væri til að reyna að hylma yfir morðið.
Skömmu fyrir morðið hafði D4vd keypt tvær keðjusagir sem hann mun hafa notað til að búta lík hennar í sundur í uppblásinni sundlaug í bílskúr hans. Síðan mun hann hafa keyrt langar vegalengdir til að losa sig við sönnunargögn.
Líkamsleifarnar losaði hann sig þó ekki við heldur geymdi það í bíl sínum. Saksóknarar segja vini hans og aðra hafa spurt út í slæma lykt í bílnum en hann hafi logið að þeim um hvaðan hún kæmi.
Þegar líkamsleifarnar fundust voru þær mjög illa farnar. Þá fundust ekki tveir fingur og hlutar af handleggjum hennar og fótum. Réttarmeinafræðingum tókst þó að bera kennsl á hana vegna teina sem hún var með og húðflúrs.
Einum degi eftir að hann á að hafa myrt Rivas Hernandez mætti D4vd í útvarpsviðtal og hélt samkvæmi til að fagna útgáfu fyrstu breiðskífu sinnar.
Þegar fjölskylda hennar lýsti fyrst eftir henni í apríl 2024, ræddu lögregluþjónar við D4vd en þá sagðist hann hafa hitt hana einu sinni og sagðist ekki vita að hún væri undir lögaldri. Hann keyrði þó í kjölfarið til heimabæjar hennar norður af Los Angeles og lét vin hennar fá þúsund dali fyrir síma svo þau gætu átt í frekari samskiptum, samkvæmt saksóknurum.
Seinna í sama mánuði lýsti fjölskylda Rivas Hernandez aftur eftir henni en þá mun hún hafa farið heim til D4vd í Los Angeles og ferðaðist hún einnig með honum til Las Vegas, Lundúna og Texas, þar sem hún hitti fjölskyldu hans.
D4vd var lengi grunaður um að hafa myrt Rivas Hernandez en eins og áður segir var hann ekki handtekinn fyrr en fyrr í þessum mánuði. Það var eftir að ákærudómstóll komst að þeirri niðurstöðu að tilefni væri til að ákæra hann. Það er sérstakt fyrirbæri vestanhafs þar sem meðlimir almennings eru fengnir til að fara yfir gögn mála og ákveða hvort tilefni sé til ákæru.
Verði D4vd fundinn sekur gæti hann staðið frammi fyrir dauðadómi en saksóknarar hafa ekki opinberað hvort til standi að sækjast eftir því.