Mamdani vill að Bretar skili Koh-i-Noor

Heimsókn Karls III Bretakonungs til Bandaríkjanna virðist hafa gengið með ágætum en hann sló bæði í gegn með þrumuræðu á þinginu og þegar hann gaf gestgjafa sínum, Donald Trump forseta, forláta bjöllu úr breska kafbátnum HMS Trump.
Það vakti hins vegar athygli þegar skrifstofa Zohran Mamdani, borgarstjóra New York, sendi frá sér tilkynningu þess efnis að Mamdani yrði viðstaddur heimsókn Karls að minnisvarðanum um árásirnar 11. september 2001 en myndi ekki funda með honum.
Þegar hann var síðan spurður að því í gærmorgun um hvað hann myndi ræða við konunginn ef til þess kæmi, svaraði Mamdani: „Ég myndi líklega hvetja hann til að skila Koh-i-Noor demantinum.“
Koh-i-Noor demanturinn fannst Golconda á Indlandi á 13. öld og komst í eigu Viktoríu drottningar árið 1849, eftir að Austur Indíafélagið lagði Punjab undir sig. Demanturinn er talinn hafa verið um 186 karöt þegar hann fannst en telur nú um 106 karöt og er áfastur kórónu Elísabetar drottningamóður. Hann er einn sá stærsti í heiminum.
Mamdani er af inverskum og úgönskum uppruna og faðir hans, Mahmood Mamdani, er fræðimaður og sérfræðingur í nýlendutímabilinu. Bretar hafa oftsinnis verið sakaðir um að hafa stolið demantinum úr höndum Indverja og hvattir til að skila honum.
Það virtist þó sem það færi ágætlega á með Karli og Mamdani þegar þeir tókust í hendur í New York og ræddust stuttlega við. Þess má geta að Buckingham-höll hefur neitað að svara fyrirspurn Guardian varðandi það hvort það komi til greina að skila demantinum.