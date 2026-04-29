Starlink-tengingu hefur nú verið komið fyrir í skólabíl á Patreksfirði af öryggisástæðum. Hvorki foreldrum né sveitarstjórn þótti forsvaranlegt að daglega væri ekið með börn langa vegarkafla án símasambands.
Fjölmörg börn sem búsett eru á Patreksfirði og víða um Barðaströnd sækja nám við Patreksskóla en sérstakur skólabíll ekur með börnin til og frá skóla sem eiga heima aðeins lengra frá. Bílstjóri skólabílsins, sem jafnframt er í björgunarsveitinni, sagði í samtali við fréttastofu að börnin sem ættu heima lengst frá skólanum færu með skólabílnum í kringum hundrað og tíu kílómetra daglega en ekkert samband er á stórum hluta leiðarinnar. Þá sé Tetra-kerfið heldur ekki eins og best verður á kosið.
Tetra er talstöðvarkerfið sem notað er af viðbragðsaðilum á Íslandi en Starlink veitir netsamband með aðstoð gervihnatta.
Á umræddu svæði voru fjarskiptin ekki góð fyrir en Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar segir að gráu hafi verið bætt ofan á svart þegar fjarskiptafyrirtækin hófu að loka 2G og 3G símaþjónustu.
„Okkur líður stundum eins og við séum rispuð plata þegar við tölum um lítið annað en vegina hérna í kring og að sama skapi um fjarskiptamálin því þau eru í lamasessi og við finnum breytingu núna þegar verið er að taka senda úr sambandi að það eru fleiri staðir þar sem þú nærð engu sambandi og það eru svæði bara eins og hérna inni í Patreksfirði sem skólabíllinn keyrir hér daglega sem er ekki í símasambandi.“
Eftir að hafa þrýst á ríkisvaldið án árangurs var ákveðið að ganga sjálf í málið.
„Við í samstarfi við Símann höfum látið setja upp Starlink-búnað í skólabílnum þannig að þau séu í öruggu símasambandi á leið sinni frá Barðaströnd yfir á Patreksfjörð.“
Er ekki einhver sögn í því að þið séuð að koma Starlink fyrir í skólabílnum? Af hverju er ekki hægt að laga þetta?
„Já, það er von þú spyrjir, við höfum ítrekað og lengi bent á að þetta sé mikið öryggismál að þetta sé í lagi og þetta hefur ekki verið lagað og við sjáum ekki fram á að það verði gert á næstunni þannig að þá verðum við einfaldlega að grípa málið og finna lausnir.“
Hafa margir foreldrar lýst áhyggjum sínum?
„Já, þau hafa gert það ítrekað, lýst yfir áhyggjum sínum og heimastjórnir Barðastrandar og Rauðastrandarhrepps hafa gert það líka, hafa bent á þetta því þetta er mál sem skiptir okkur öll mjög miklu máli.“