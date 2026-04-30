Regnbogafánar og lausaganga flokksgæðinga komu við sögu þegar oddvitar flokkanna sex sem bjóða fram fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í Hafnarfirði mættust í fjörugum umræðum við kosningapallborð fréttastofu Sýnar, Vísis og Bylgjunnar í gær. Skotið var á oddvita fyrir brotthvarf úr ráðherrastól fyrir rúmlega þrjátíu árum.
Oddvitarnir sex eru: Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sem fer fyrir Vinstrinu, Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokks og bæjarstjóri, Orri Björnsson sem leiðir lista Sjálfstæðisflokksins og er í meirihluta ásamt Framsóknarflokki, Karólína Helga Símonardóttir sem fer fyrir lista Viðreisnar, Einar Geir Þorsteinsson oddviti Miðflokksins og Guðmundur Árni Stefánsson sem fer fyrir lista Samfylkingar.
Venju samkvæmt var ekki síst tekist hart á um skipulagsmál og efnahagsreikning bæjarfélagsins og nokkuð var um bæði föst og persónuleg skot, ekki síst þegar oddvitar deildu um ólíka framtíðar- og fortíðarsýn.
Fréttakonan Berghildur Erla Bernharðsdóttir stjórnaði pallborðinu og vísaði gestum sínum beint í djúpu laugina með því að bera á borð fyrir þau nýja könnun Maskínu en samkvæmt henni mælist Samfylkingin stærst og Viðreisn fer upp fyrir Sjálfstæðisflokkinn og mælist næststærst.
Þrátt fyrir að könnunin sýni kolfallinn meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks gat Valdimar Víðsson bæjarstjóri ekki verið annað en sáttur við niðurstöðuna enda eykst fylgi Framsóknar og samanlagt 44,5% sögðust ýmist mjög ánægð eða ánægð með störf hans á kjörtímabilinu.
„Mér líst bara mjög vel á þetta og þetta er meira heldur en kjörfylgið okkar var síðast,“ sagði hann og bætti við að hann teldi afar gott að sjá þessa miklu ánægju með störf hans sem bæjarstjóri og fá slíkt traust frá bæjarbúum á þessum tímapunkti.
Þá sagðist hann ekki fá betur séð en að Framsóknarflokkurinn í Hafnarfirði væri að skora frekar hátt miðað við fylgi flokksins á landsvísu og gæti mjög vel við unað en áréttaði að enn væru tvær vikur til stefnu og nóg eftir.
Aðspurður sagðist Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokks, alls ekki lesa það út úr þessum niðurstöðum að kominn væri tími á að flokkur hans tæki sér hvíld frá stjórn bæjarins. Hann benti á að flokkurinn fengi oft minna í könnunum en í kosningum. Hann væri samt ekkert að rífast við kannanir enda væru þær marktækar.
Sjálfstæðisflokkurinn í bænum væri á fullu við að koma sínum mannskap og málefnum á framfæri. Hann væri nýr oddviti með nýju fólki á lista og hann fyndi meðbyr. „Við munum fá meira fylgi í kosningum en þessari könnun.“Karólína Helga Símonardóttir, oddviti Viðreisnar, sagði könnunina bera með sér góð tíðindi, enda mælist flokkur hennar næststærstur, og hún les ákall eftir sterkum leiðtoga úr niðurstöðunum. Fólk sjái það á verkum Viðreisnar í landsmálunum að þau séu leiðtogar.
Guðmundur Árni Stefánsson var hóflega ánægður þrátt fyrir að Samfylkingin mælist stærst og hann hefði viljað sjá tölurnar hærri eftir tólf ár frá stjórn Hafnarfjarðar og með hliðsjón af öðrum könnunum hefði hann ákveðnar efasemdir um þessar tölur.
Þær breyttu hins vegar engu um það að Samfylkingin ætli sér að verða það forystuafl sem bærinn þarf á að halda. „Hafnfirðingar þekkja okkur jafnaðarmenn. Við bjuggum þetta bæjarfélag til að mörgu leyti í gegnum tíðina og þeir munu koma.“
Vinstrið mælist með 6,8% og oddvitinn Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sagðist bjartsýn á framhaldið. Þau væru rétt byrjuð að kynna sig og hljóti að eiga eftir að bæta við sig, enda telji hún Vinstrið vera nauðsynlegt lóð inn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar með sínar áherslur á félagslegt- og efnahagslegt réttlæti.
Könnunin sýnir Miðflokkinn með tæplega 10% fylgi og oddvitinn Einar Geir Þorsteinsson var brattur. Hann fyndi mikinn meðbyr með flokknum í bænum og muni uppskera meira í kosningunum þar sem hann reikni með að á endasprettinum muni umræðan fara að snúast meira um málefnin „og þar er Miðflokkurinn alltaf sterkur.“Hins vegar hrylli hann aðeins við þeirri tilhugsun að miðað við þetta stefni í hreina vinstri stjórn í bænum. „Valkyrjurnar eru komnar í Hafnarfjörð“, það er svona það sem maður tekur út úr þessu.
Þegar Einar Geir hafði viðrað valkyrjukvíða sinn færðist umræðan yfir á nýtt hættumat vegna hraunvár á Reykjanesskaga sem sýnir að af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu er Hafnarfjarðarbær berskjaldaðastur fyrir hraunflæði.
Þrátt fyrir ýmsar meiningar virðist nokkuð þverpólitísk sátt um mikilvægi þess að Hafnfirðingar haldi ró sinni en gæti þess þó að vera vel undirbúnir og tilbúnir að bregðast við þegar og ef staðan breytist.Valdimar sagðist ekki sjá ástæðu til að falla frá nýjum hverfum á varnarsvæðunum og að Hafnfirðingar væru rólegri en hann hafi þorað að vona. Þá hafi hann lagt áherslu á að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu séu samstíga í öllum undirbúningi. „Íbúar eiga rétt á því að við séum ekki að gera pólitík úr þessu.“
Ester Bíbí segist rólegri vitandi að verið sé að huga að öryggi vatnsbóla. Hún teldi því ástæðulaust að „panikka“ en vill þó ekki þenja byggð í þessa átt að svo stöddu.
Karólína Helga segist hafa komist að því að fólk á Völlunum hafi furðu litlar áhyggjur. Öll viti þau að bærinn er á virku eldfjallasvæði og þannig meðvituð um öryggi íbúanna og vilji horfa til þessa í komandi skipulagi.
„Ég bý á Völlunum og er ekkert að fara að selja,“ sagði Orri og virtist pollrólegur þegar hann áréttaði nauðsyn þess að huga þó að varnargörðum. Þá lýsti hann mikilli ánægju með Hafnfirðinga sem hafi tekið hraunvánni með jafnaðargeði. „Það er engin hætta núna,“ sagði hann og benti á að möguleikar á varnargörðum væru í aðalskipulaginu.
„Við tökum þessum niðurstöðum alvarlega,“ sagði Guðmundur Árni og minnti á að Hafnarfjörður er byggður á hrauni og enginn viti hvenær það mun renna aftur. Hann tók undir með Karólínu Helgu um að fólk væri frekar yfirvegað og rólegt enda mættu Hafnfirðingar ekki „missa kúlið“.
Einar Geir sagði ekkert í skýrslunni benda til þess að Hafnfirðingum væri búin bráð hætta. Þetta væri „bara jarðfræði“ og mikilvægt væri að vera með aðgerðaáætlun og tilbúið plan ef eitthvað gerist og í það þyrfti að ráðast strax á næsta kjörtímabili.
Samgöngumálin eru stóru kosningamálin í Hafnarfirði enda færðist heldur betur hiti í leikinn þegar oddvitarnir rifust um breytingar á samgönguáætlun höfuðborgarsvæðisins og að sjálfsögðu rann borgarlínan í gegnum deilurnar.
Orri sagði sitjandi meirihluta vilja fá framkvæmdir við Lækjargötu og Kaplakrika færðar fram um 1-2 ár á áætluninni enda allt of miklar umferðartafir á þessum kafla. Þá væru jarðgöng undir Setbergið lögð til sem besta lausnin enda myndu þau einnig gagnast á framkvæmdatímanum.Karólína Helga sagði meirihlutann allt í einu tilbúinn í þetta allt saman rétt fyrir kosningar en þessar úrbótatillögur hefðu mátt koma fram miklu fyrr. Þetta virðist ekki hafa verið í sérstökum forgangi hingað til.
Guðmundur Árni sagði flokka þeirra Orra og Valdimars hafa stjórnað í tólf ár „og eftir sem áður er Hafnarfjörður aftarlega á merinni og ekkert að hreyfast á þessum kafla sem er sá versti.“ Ástandið sé óviðunandi og að óbreyttu verði þessi umferðarhnútur þarna næstu árin.Valdimar brást nokkuð reiður við þessum orðum og sagði Guðmund Árna endalaust halda því fram að þarna væri ekkert að frétta þótt bærinn hefði verið í samtölum og vinnu með ríkinu og Vegagerðinni. „Þetta er óboðlegur málflutningur.“
Einar Geir sagði ótrúlegt að hlusta á fulltrúa Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks „ræða þetta enn og aftur“ og vék síðan að Borgarlínunni sem hann sagðist halda að Hafnfirðingar vildu ekki.Guðmundur Árni benti honum þá á að Borgarlínan kæmi þessu máli ekki við og Borgarlínan væri frekar einfalt mál í Hafnarfirði og ekki væri hægt að hræra saman þessum tveimur þáttum, Borgarlínunni annars vegar og hnútnum við Kaplakrika hins vegar.
Ekki reyndist það beinlínis til að róa umræðuna þegar sjónum var beint að fyrirhugaðri byggingu Tækniskólans og nýs Bryggjuhverfis og Valdimar hafnaði því sem hann kallaði villandi málflutning þegar meirihlutanum væri legið á hálsi fyrir að hafa ákveðið að ráðast í þessa uppbyggingu án þess að leysa samgöngumálin fyrst.
Hann sagði mál af þessari stærðargráðu eðlilega komast í hámæli fyrir kosningar en vildi ekki una því að látið væri eins og þeir Orri hefðu bara setið tveir og rétt verið að ákveða þetta núna. Málið væri búið að vera lengi í umræðu og vinnslu með ríkisvaldinu. „Það er eðlilegt að ræða þetta en það þarf þá að gera það málefnalega.“
Einari Geir leist ágætlega á áformin um nýja Bryggjuhverfið en ekki að alltaf ætti að leysa umferðarmálin „með því að breyta ferðavenjum fólks“. Þar þurfi að sýna framsýni og tryggja samgöngur með því að hugsa stórt, tvöfalda vegi og grafa göng.
Nýlegur ársreikningur Hafnarfjarðar reyndist að vonum drjúgt eldsneyti fyrir umræðuna enda sýnir hann mun neikvæðari afkomu en árið á undan. Þrætur um hagræðingarmöguleika og aðhaldsaðgerðir fóru vítt og breitt en láku út í umræður um pólitískar ráðningar bæjarins til ákveðinna sérverkefna.
Guðmundur Árni reyndi þá enn og aftur á þolrif Valdimars þegar hann sagði að „þessir herramenn“, þeir Orri og Valdimar, „hafa verið að kalla til í ráðgjöf flokksholla Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn til þess að vinna í einhverjum samningamálum um Tækniskólalóðina án mikils árangurs. Þetta skiptir ekki sköpum en sýnir auðvitað hugarfarið og er matarhola sem svo sannarlega er hægt að loka.“Valdimar sagði orð Guðmundar Árna vart svaraverð og hann væri sífellt að gagnrýna „akkúrat“ svona málflutning og líklega fyrir dauðum eyrum hans vegna þess að hann héldi þessu alltaf áfram. Guðmundur Árni sagðist bara lesa um þetta í blöðunum og vissi ekki meir.Berghildur Erla spurði þá hina oddvitana hvort þau væru líkleg til að hafa pólitískan bakgrunn fólks í huga við ráðningar ráðgjafa ef þau kæmust í meirihluta.Ester Bíbí sagði verkferla einfaldlega þurfa að vera skýra og ferlið glært. Ísland væri svo lítið land að sjálfsagt væri erfitt að koma alltaf í veg fyrir einhver tengsl við stjórnmálaflokka. Spurningin væri þá bara hvernig að ráðningum væri staðið og hvernig staðið væri að upplýsingagjöf til bæjarfulltrúa.
Guðmundur Árni sagði að það ætti ekki að skipta máli hvaðan fólk kemur en meginmálið væri að þessi tilteknu verkefni hafi ekki verið kláruð. Einar Geir sagði erfitt að setja sig inn í þessi mál eða gera sér upp þá afstöðu að þarna hafi illar hvatir legið að baki. Hann ætti erfitt með það.
Þegar röðin kom að Orra dró hann fram stóru byssuna og skaut því á Guðmund Árna að hvað hann varðaði væri ekki úr háum söðli að detta í þessum efnum. Hann hafi engu ráðið í 30 ár en þegar hann var ráðherra hafi hann þurft að segja af sér vegna ráðninga vina og ættingja.
Guðmundur Árni furðaði sig þá á því að seilst væri aftur allt til ársins 1994 til þess að koma á hann höggi. Það segði sína sögu og engin spilling hafi verið í því þegar hann braut að mörgu leyti blað í íslenskri pólitík með því að segja af sér sem félagsmálaráðherra til að skapa Viðeyjarstjórninni starfsfrið. Hann þurfi aftur á móti ekki að fara lengra aftur en um þau ár sem „þessir menn hafa stjórnað“.
Þegar Berghildur Erla forvitnaðist um viðhorf oddvitanna til regnbogafána í skólum og við aðrar byggingar bæjarins var öllu meiri einhugur í hópnum en í ljósi umræðunnar undanfarið kom það í hlut Miðflokksmannsins Einars Geirs að svara fyrstur.Hann sagði málið hafa verið blásið dálítið upp og að Miðflokkurinn væri ekki með neina stefnu í fánamálum í Hafnarfirði. Þá væri heldur ekki á stefnuskránni að „fjarlægja einhverja fána“ og hann teldi Miðflokksmönnum iðulega lögð orð í munn í þessari umræðu.Guðmundur Árni sagðist einfaldlega bara vilja flagga oftar og meira, líka íslenska fánanum og fagna ætti litadýrð.
Karólína Helga var einnig mjög áfram um að fjölbreytileikanum væri fagnað og sagði þetta sérstaklega mikilvægt gagnvart börnum. „Hafnarfjörður er barnvænt samfélag og ætlar að áfram að vera barnvænt samfélag. Þá vitnaði hún í samtöl við ungt fólk sem hafði ítrekað sagt að regnbogalitirnir gætu bjargað mannslífum.
Hún og Ester Bíbí vísuðu báðar í fund oddvitanna með ungmennaráði í gær og Ester sagði krakkana hafa gert skýra grein fyrir því að þeim þætti rosalega gamaldags að standa ekki með fjölbreytileikanum. „Og það var fallegt.“
Valdimar sagði það mjög brýnt að flagga fjölbreytileikanum og þar talaði hann af áralangri reynslu sem skólastjóri og að slíkt samþykki skólastofnana og annarra væri gífurlega gott, mikilvægt og dýrmætt.
Orri sagðist vera frjálslyndur maður og hafa í gamla daga verið mikill frjálshyggjumaður og þar sé mantran nú sú að fólk megi gera og vera það sem því sýnist svo lengi sem það valdi ekki öðrum skaða. „Og það er bara einfalt og skýrt og þannig viljum við hafa það. Fólkið er það sem það vill vera.“
Þegar Berghildur Erla reyndi að fá oddvitana til þess að upplýsa hverjum þau vildu helst starfa með í meirihluta að loknum kosningum komst hún að því að þá voru allir orðnir vinir í þessum skógi. Öllum möguleikum var haldið opnum og enginn vildi útiloka neitt.Karólína Helga hallaðist að því að hún væri komin í stöðu vinsælustu stelpunnar á ballinu þessa dagana en mikilvægast væri að sjá hvað kemur upp úr kössunum. Þar fyrir utan væri Viðreisn tilbúin að vinna með öllum sem vilja vinna með þeim að þeirra stefnumálum. Líklegast væri þó lengst milli þeirra og Miðflokksins.
Einar Geir sagði Miðflokkinn geta unnið með öllum en tók undir með Karólínu Helgu um að fjarlægðin væri sjálfsagt einna mest milli Miðflokksins og Viðreisnar og Vinstrisins. En hann útilokaði ekki neitt.Karólína Helga skaut því þá inn að Viðreisn væri reyndar „miðjuflokkur með hægri hagstjórn og vinstri velferð“ en Einar svaraði að bragði að svo væri ekki að sjá.
Guðmundur Árni sagði fyrsta verkefnið til að skapa nýjan meirihluta vera að þakka Framsóknar- og Sjálfstæðisflokki fyrir komuna síðustu tólf ár og hefja nýja vegferð.
Hann sagðist þó ekki útiloka nokkurn skapaðan hlut en fyrst og síðast vilji hann fá í samstarf við Samfylkinguna, sem verði forystuafl í nýjum meirihluta, fólk sem vill horfa fram á við og láta verkin tala.
Ester Bíbí sagði Vinstrið vera friðarsinna sem vilja leiða mál til lykta en hún teldi það geta starfað með öllum en myndi líklega passa best við Samfylkingu og jafnvel Viðreisn og þótt langt sé á milli væri sjálfsagt hægt að finna einhvern flöt með Miðflokki. „Framsóknarflokkurinn. Okkur líst vel á Valdimar. Góður maður. Sjálfstæðisflokkurinn er auðvitað fjærst okkur í bara lífinu en …“„En Orri er ágætur maður. Ég get alveg vottað það,“ kallaði þá Guðmundur Árni fram í og Ester kláraði síðan með því að þau gætu alveg sætt sig við Orra sem væri „góður gaur“.
„Ég veit að þú vilt fá einhverjar sprengjur hérna fyrir fyrirsagnir,“ sagði Valdimar þegar Berghildur Erla spurði hvort hann gæti hugsað sér að halda meirihlutasamstarfinu áfram ef Sjálfstæðisflokkurinn rétti úr kútnum eða hvort hann væri byrjaður að líta í kringum sig eftir nýjum samstarfsflokkum.
„En það er raunverulega þannig að við erum öll gott fólk hérna sem viljum vinna vel fyrir bæinn og svo finnum við út úr því þegar búið er að telja upp úr kjörkössunum hverja við náum best saman við. Því við erum af heilindum að vinna að hagsmunum Hafnarfjarðarbæjar.“Aðspurður sagðist Valdimar vilja halda áfram að vera bæjarstjóri því hann teldi sig eiga fullt inni hvað það varðar.„Sjálfstæðisflokkurinn er víðsýnn og framfarasinnaður flokkur. Við höfum komið að framfaramálum í landinu í nærfellt heila öld,“ sagði Orri og að þau væru tilbúin til þess að vinna með öllum þeim sem vilja halda áfram veginn og gera Hafnarfjörð að besta bæ á Íslandi.