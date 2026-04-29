Aukinn innflutningur fíkniefna með Norrænu veldur verulegum áhyggjum. Lögreglan segir málin tengjast skipulagðri glæpastarfsemi og að grípa verði inn í áður en ástandið versni.
Á rúmu ári hafa sex stór fíkniefnamál komið upp um borð í Norrænu. Norræna byrjaði að sigla aftur til landsins fyrir rúmum mánuði og strax í annarri ferð lagði lögregla hald á 43 kíló af fíkniefnum en hún telur að götuvirði efnanna hlaupi á milljörðum. Þetta er óvenju mikið magn og óvenju mörg mál og af þessu hefur lögreglan áhyggjur.
„Þetta er orðið rosalega skipulagt og það er mikið verið að nota sérútbúin hólf í ökutækjum og það er ekki búið til af einhverjum aukvisum. Við höfum lent í því að þurfa að leita í bíl í tugklukkutíma áður en við finnum efnin,“ segir Óskar Þór Guðmundsson, rannsóknarlögreglumaður á Austurlandi.
Frá því að Norræna byrjaði að sigla aftur til landsins hefur fjórum verið vísað frá á landamærunum. Í einhverjum tilfellum er talið að aðilarnir tengist skipulagðri brotastarfsemi. Lögregla segir ýmsar leiðir notaðar til að flytja efnin til landsins.
„Eitt mál sem kom hérna í gegn, þar sem menn reyndu að smygla innvortis og það er náttúrulega rosaleg bjartsýni ef þú ert að fara að sigla í nokkra daga með ferju til Íslands. Það er óvanalegt allavega enda gekk það ekki betur en svo að efnin skiluðu sér áður en menn voru komnir til landsins, þannig að þau náðu þeim.“
Óskar segir að þessi fjöldi fíkniefnamála sem er að koma upp sé til marks um að það að skipulögð brotastarfsemi sé að færast í aukana.
„Ég var úti í Svíþjóð í síðustu viku og átti gott samtal við kollega okkar þar. Og því miður þá get ég ekki sagt annað en að ég held að við séum í rauninni bara á sömu leið.“
Óskar hafi miklar áhyggjur af þessari þróun.
„Ef við förum ekki að spyrna svolítið við fæti þá held ég að samfélagið okkar eigi eftir að breytast á næstu árum.“
Norræna kom til hafnar á Seyðisfirði í morgun og voru um 530 farþegar um borð. Mikil vinna fylgir komu ferjunnar og Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarvörður við Seyðisfjarðarhöfn, segir að starfsmenn sinni eftirliti með farþegum þegar þeir komi í land. Hafnarstarfsmenn geri lögreglu og tollayfirvöldum viðvart ef þeir verði varir við vafasama hegðun.
„Miðað við tölurnar frá lögreglunni þá er þetta að aukast og því miður þá er þessi leið valin. Þeir virðast halda það að þetta sé auðveldari leið en annað.“