Víkingur sigraði ÍBV 2-0 í sjöundu umferð Bestu deildar karla í dag í Vestmannaeyjum. Liðið tyllir sér á topp deildarinnar með sigrinum, í það minnsta um skamma stund þar sem KR eiga leik til góða.
Fyrri hálfleikur var afar bragðdaufur og hafði vindurinn töluverð áhrif á spilamennskuna. ÍBV byrjuðu með vindinn í bakið en náðu ekki að nýta sér það.
Óskar Borgþórsson braut ísinn með fyrsta marki leiksins eftir sex mínútur í síðari hálfleik. Þá gerði Elías Már Ómarsson afar vel og kom boltanum fyrir markið.
Stuttu síðar bætti Gylfi Þór Sigurðsson við seinna marki Víkinga eftir slæm mistök Ara i Haraldstovu í marki ÍBV. Ari átti þá spyrnu frá miðjum eigin vallarhelmingi sem endaði hjá Gylfa sem tók skotið af eigin vallarhelmingi í autt markið.
Víkingar sigldu sigrinum svo nokkuð örugglega heim og tylla sér á toppinn, en KR-ingar eiga leik til góða.
Mark Gylfa af eigin vallarhelmingi en þetta er ekki fyrsta mark Gylfa á tímabilinu þar sem hann skorar úr langskoti utan af velli.
Það er hægt að kalla Ara í Haraldstovu skúrk í öðru marki Víkinga. En þetta er ekki í fyrsta skipti líkt og hjá Gylfa á tímabilinu sem Ari er kominn langt út úr markinu og fær mark á sig langt utan af velli.
Óskar Borgþórsson með mark í dag og Elías Már með stoðsendingu.
Það var blíðskapaveður í Eyjum en töluverður vindur. Örfáar hræður sátu í stúkunni, líklega vegna þess að hún var í skugga. Stuðningsmenn sátu því hinum megin á vellinum og víðsvegar í kringum völlinn til þess að njótar sólarinnar.
Fín vakt hjá dómurum leiksins sem leyfðu leiknum að flæða þokkalega og ekkert um vafaatriði.