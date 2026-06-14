Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Smári Jökull Jónsson skrifar 14. júní 2026 14:28 Kolbrún vill að skoðað verði að koma á fót samfélagssáttmála vegna kostnaðar við tómstundir. Aðsend Þingmaður Flokks fólksins vill að gerður sé samfélagssáttmáli vegna kostnaðar við tómstundaiðkun barna. Tillhögur hóps sem vinnur að mótun aðgerða sem eiga að ná til barna í fátækt fara í samráðsgátt í lok mánaðarins. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir þingmaður Flokks fólksins fer fyrir hópi sem hefur það hlutverk að móta stefnu og aðgerðir sem ná til barna sem búa við fátækt. Hópurinn var upphaflega stofnaður af þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Guðmundi Inga Kristinssyni. Að sögn Kolbrúnar er um að ræða tíu þúsund börn sem búa við svokallaða afstæða fátækt og hafi ekki efni á hlutum sem teljist eðlilegir í íslensku samfélagi. „Við erum að tala um að barnið kemst ekki í skólabúðir eða getur ekki fengið að stunda þá íþrótt sem það hefur áhuga á og er að horfa á jafningja sína geta það.“ Hópurinn var settur á fót í tíð Guðmundar Inga Kristinssonar sem barna- og menntamálaráðherra.Vísir/Vilhelm Markmið hópsins hafi verið að einbeita sér að kjarnaaðgerðum. „Við viljum vera alveg viss um að fjármagnið sem komi í þetta verði til þess að börnin njóti sjálf góðs af,“ bætir Kolbrún við og nefnir sem dæmi að það hafi gerst að íþróttafélög hækki æfingagjöld þegar frístundastyrkir eru hækkaðir. „Einu sinni var þetta öðruvísi“ Um sé að ræða börn einstæðra foreldra og öryrkja, börn af erlendum uppruna og börn foreldra á leigumarkaði. Kolbrún segir hópinn hafa haft viðtækt samráð við hagsmunaaðila, meðal annars íþróttafélög. Tillögur fara í samráðsgátt í lok mánaðarins. „Okkur langar að gera samfélagssáttmála, skera niður þessi aukagjöld. Til dæmis öll þessi mót, eru þau nauðsynleg? Er hægt að skoða hvort hægt sé að grynnka á að barn í sveitarfélagi hér sunnanlands fari til Ísafjarðar yfir eina helgi á mót?“ „Þetta kostar og foreldrar eru að aka með börnin sín um hávetur líka. Þetta allt saman er hliðarvandamál fyrir fjölskyldu sem á ekki mikið á milli handanna,“ en ferðir íþróttafélaga út á land eru oftar en ekki hluti af leikjum í Íslandsmóti og lið á landsbyggðinni þurfa að fara í nokkrar ferðir á höfuðborgarsvæðið á hverjum vetri. „Einu sinni var þetta allt öðruvísi og þá var keppt á móti liðum í nágrannasveitarfélögum. Ég veit að sumt af þessu er tengt stærri mótum sem tekur tíma að breyta. En mér finnst allt í lagi að skoða þetta.“ Sumir þurfa að borga fyrir skólaferð á Reyki Þá nefnir Kolbrún skólabúðir í Reykjaskóla sem dæmi, ferð sem margir grunnskólar fara í með nemendum í 7.bekk, og segir kostnað nemenda stundum hlaupa á tugum þúsunda. „Á meðan næsti skóli við hliðina hefur fundið aðrar leiðir til að greiða þetta og viðkomandi fjölskylda greiðir ekki neitt. Þannig að þarna er himinn og haf á milli, bæði innan sveitarfélaga og á milli þeirra.“ Þá sé mikill munur eftir félögum og íþróttum. „Það eru nokkur íþróttafélög sem eru algjörlega til fyrirmyndar í þessu og það eru til kerfi sem við viljum segja öðrum frá. Eins og Grindavíkurmódelið,“ en þar var við lýði kerfi þar sem greitt var eitt æfingagjald og börn gátu þá æft allar íþróttir á vegum félagsins. Á móti kom styrkur frá sveitarfélaginu til íþróttafélagsins. Einnig nefnir Kolbrún íþrótt eins og fimleika sem sé það dýr að fólk í fátækt geti ekki boðið barninu sínu að æfa. Aðspurð hvort æfingagjöldin endurspegli ekki einfaldlega raunkostnað deildanna segir Kolbrún að hún ætli félögunum ekki að þau séu að leggja á æfingagjöldin. „Ef það kemur í ljós að einhver fimleikadeild getur ekki gert neitt út frá sínum bæjardyrum þá allavega gætum við átt samtal um leiðir sem mögulega væri hægt að fara. Fólk þekkir ekki alltaf möguleikana sem eru í boði,“ segir Kolbrún og bætir við að í vinnu hópsins hafi hann uppgötvað sjóði þar sem foreldrar geta sótt styrki. Tugmilljarða kostnaður vegna fátætkar Að sögn Kolbrúnar er kostnaður samfélagsins við það að vera með hóp sem glímir við þessa erfiðleika hlaupi á tugum milljarða, meðal annars í formi útgjalda til heilbrigðis- og félagsþjónustunnar og svo er atvinnuleysi, öryrkja og alls konar vandamál sem koma út frá því að vera í basli vegna fátæktar. Ein af þeim hugmyndum sem frekar var unnið með og kynnt fyrir ráðherra tengist tekjuhliðinni. Kolbrún segir að um 70% af ráðstöfunartekjum fólks á leigumarkaði fari í að borga leigu og þá vill hópurinn að barnabótakerfið verði skoðað betur. „Síðan viljum við líka skoða þátttöku barna í tómstundum og frístund. Það er gríðarlega mikill munur á hver frístundastyrkurinn er. Það er búið að breyta einhverju um hvernig er hægt að nota styrkinn, núna nýlega er búið að opna fyrir að nota hann í sumarnámskeið. Það eru ansi mörg ljón í veginum fyrir foreldra sem eru að glíma við fáætkt. Það er orðinn svo mikill munur á milli þeirra sem minnst hafa og þeirra sem eru forríkir og vel efnaðir.“ Að sögn Kolbrúnar fer málið í samráðsgátt stjórnvalda nú í sumar. Meðal annars þurfi að skoða fjárhagshliðina áður en lengra er haldið. „Þá geta allir komið með hugmyndir og við viljum enn meira samráð. Eftir það verður undirbúin þingsályktunartillaga um ákveðnar aðgerðir og barnamálaráðherra mun síðan koma með málið fyrir þingið á komandi hausti.“ Börn og uppeldi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Íþróttir barna Fjármál heimilisins Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Fréttir Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Erlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Fleiri fréttir Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Sjá meira