Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu

Um það bil 400 skjálftar mældust í kröftugri skjálftahrinu sem hófst um áttaleytið í Bárðarbungu í gær, sá stærsti 4,8 að stærð. Náttúruvársérfræðingur segir hrinurnar umfram hefbundna virkni í eldstöðinni. Því hafi verið tekin ákvörðun að færa fluglitakóðann á svæðinu upp á gulan.
Nokkuð kröftug skjálftahrina hófst klukkan átta í gærkvöldi í Bárðarbungu. Stærsti skjálftinn mældist 4,8 að stærð rétt upp úr átta.
Eftir þann skjálfta varð hlé í hrinunni en um tíuleytið hafi færst ákafi í hana og um það bil 400 skjálftar hafi mælst fram til hálf fjögur í nótt í norðvesturhluta öskjunnar, segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Um það bil ellefu skjálftanna voru yfir þrír á stærð. Virknin sé umfram það sem eðlilegt teljist á svæðinu og því var tekin ákvörðun um að færa fluglitakóðann upp á gulan, sem er gert þegar eldstöð sýnir merki um hefbundna virkni.
Enginn gosórói hafi mælst á neinum tímapunkti á svæðinu en skjálftarnir sem mældust í öskjunni hafi verið afar þéttir. Klukkan hálf fjögur í nótt hafi dregið ansi hratt úr skjálftavirkni og síðan þá hafi verið tiltölulega rólegt á svæðinu.
Ingibjörg segir það of snemmt að segja til um hvort að virknin á svæðinu sé búin í bili en Veðurstofan fylgist grannt með eldstöðvum af slíkri stærðargráðu. „Það þarf ekki meira en kannski bara einn stóran kröftugan aftur til að keyra þetta allt í gang.“
Síðast hafi verið mikil virkni á svæðinu í janúar 2025. Þá var svipuð staða uppi á teningnum, öflug hrina með kröftugum skjálftum, sá stærsti um fimm að stærð, sem fjaraði síðan út.
Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015. Þá voru miklar hræringar í öskjunni í aðdraganda gossins, segir Ingibjörg.