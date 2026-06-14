Innlent

Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Engin merki um gos á svæðinu en skjálftarnir sem mældust í öskjunni hafi verið afar þéttir.
Engin merki um gos á svæðinu en skjálftarnir sem mældust í öskjunni hafi verið afar þéttir. Ragnar Axelsson

Um það bil 400 skjálftar mældust í kröftugri skjálftahrinu sem hófst um áttaleytið í Bárðarbungu í gær, sá stærsti 4,8 að stærð. Náttúruvársérfræðingur segir hrinurnar umfram hefbundna virkni í eldstöðinni. Því hafi verið tekin ákvörðun að færa fluglitakóðann á svæðinu upp á gulan. 

Nokkuð kröftug skjálftahrina hófst klukkan átta í gærkvöldi í Bárðarbungu. Stærsti skjálftinn mældist 4,8 að stærð rétt upp úr átta. 

Eftir þann skjálfta varð hlé í hrinunni en um tíuleytið hafi færst ákafi í hana og um það bil 400 skjálftar hafi mælst fram til hálf fjögur í nótt í norðvesturhluta öskjunnar, segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. 

Um það bil ellefu skjálftanna voru yfir þrír á stærð. Virknin sé umfram það sem eðlilegt teljist á svæðinu og því var tekin ákvörðun um að færa fluglitakóðann upp á gulan, sem er gert þegar eldstöð sýnir merki um hefbundna virkni.

Enginn gosórói hafi mælst á neinum tímapunkti á svæðinu en skjálftarnir sem mældust í öskjunni hafi verið afar þéttir. Klukkan hálf fjögur í nótt hafi dregið ansi hratt úr skjálftavirkni og síðan þá hafi verið tiltölulega rólegt á svæðinu. 

Ingibjörg segir það of snemmt að segja til um hvort að virknin á svæðinu sé búin í bili en Veðurstofan fylgist grannt með eldstöðvum af slíkri stærðargráðu.  „Það þarf ekki meira en kannski bara einn stóran kröftugan aftur til að keyra þetta allt í gang.“

Síðast hafi verið mikil virkni á svæðinu í janúar 2025. Þá var svipuð staða uppi á teningnum, öflug hrina með kröftugum skjálftum, sá stærsti um fimm að stærð, sem fjaraði síðan út. 

Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015. Þá voru miklar hræringar í öskjunni í aðdraganda gossins, segir Ingibjörg. 

Eldgos og jarðhræringar Bárðarbunga

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