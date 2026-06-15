Innlent

Vill sjá reglur um sam­félags­miðla sem fyrst

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Skúli Bragi Geirdal er sviðsstjóri Netvís og varaþingmaður Framsóknarflokksins.
Skúli Bragi Geirdal er sviðsstjóri Netvís og varaþingmaður Framsóknarflokksins. Vísir/Vilhelm

Bretar ætla að banna börnum yngri en sextán ára að nota samfélagsmiðla. Sviðstjóri Netvís vill að sambærilegar reglur verði settar hér á landi sem fyrst.

Bretar ætla að fylgja í fótspor Ástrala sem voru fyrstir til að fara þessa leið. Ef áform breskra stjórnvalda ganga eftir mun bannið taka gildi næsta vor. 

Hér á Íslandi hafa þessi mál nokkuð verið rædd. Skúli Geirdal, sviðsstjóri Netvís og varaþingmaður Framsóknarflokksins, lagði til að mynda fram þingsályktunartillögu síðasta haust þess efnis aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi.

„Mér finnst eðlilegt að við horfum á þá miðla þar sem börn komast í efni sem er ekki viðeigandi fyrir þann aldur sem þau eru. Það er hægt að horfa á þetta svipað og sjónvarpsáhorf. Við bönnum kannski ekki beint sjónvarpsáhorf en við reynum að takmarka markaðssetningu auglýsinga og við aldursmerkjum efni.“

Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta- og barnamálaráðuneytisins um aldurstakmark á samfélagsmiðlum í vetur og fer Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, fyrir honum.

„Þá erum við að vonast til þess að spretthópurinn geti skilað af sér þessari vinnu núna í sumar. Hvenær þetta kemur síðan inn á þing fer svolítið eftir ráðherra en hún leggur rosalega mikla áherslu á að þetta klárist fljótt.“

Málið sé nokkuð umfangsmikið.

„Við höfum verið í rosalega góðum samskiptum við öll ráðuneytin, við höfum verið í góðum samskiptum við Norðurlöndin. Það þarf svolítið að vanda til verka þegar kemur að svona lagasetningu og ég hef bara séð rosalega vandaða vinnu og ég, eins og ég segi, vonast bara til þess eins og ráðherra að þetta komist eins fljótt og hægt er inn á þing.“

Skúli segir Íslendinga vera að bregaðst of hægt við og vill sjá breytingar sem fyrst.

„Að þetta yrði ekki endalaust flækt inn í einhverja vinnuhópa heldur að við myndum fara að sjá aðgerðir á Íslandi bara sem fyrst af því að þegar við förum að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðleg áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni á meðan við erum ekki að bregðast við.“

Ein leiðin sem hægt sé að fara er svipuð og gert var með útivistartíma barna.

„Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa á bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistartíma þar sem við stöndum með foreldrum og segjum, þetta er ekki viðeigandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inni á þessum veitum og standa þá saman að vernd barna á samfélagsmiðlum.“

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