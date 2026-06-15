Innlent

Engin þörf á auka­þingi í ágúst og veitinga­menn ó­sáttir með vinnu­brögð lög­reglu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum heyrum við í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem sagði á Alþingi í morgun að engin þörf væri á svokölluðum þingstubbi í ágúst til að klára að ræða fjármálaáætlun. 

Þess í stað er stefnt að því að klára þingstörfin í þessari viku sagði ráðherrann. 

Einnig fjöllum við um ósátta veitingamenn og skemmtistaðaeigendur sem segja lögregluna ekki gæta meðalhófs í aðgerðum sínum þegar verið er að kanna leyfi skemmtistaða.

Þá fjöllum við um væntanlegt samfélagsmiðlabann fyrir börn í Bretlandi og við heyrum í sviðstjóra hjá Netvís sem vill sambærilegt bann hér.

Í sportpakka dagsins verður farið yfir Bestu deildina. leikina í gær og leikinn í kvöld. Einnig kíkjum við á úrslitin á HM í fótbolta sem er komið á fulla ferð. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 15. júní 2026

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