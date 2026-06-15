Í hádegisfréttum heyrum við í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem sagði á Alþingi í morgun að engin þörf væri á svokölluðum þingstubbi í ágúst til að klára að ræða fjármálaáætlun.
Þess í stað er stefnt að því að klára þingstörfin í þessari viku sagði ráðherrann.
Einnig fjöllum við um ósátta veitingamenn og skemmtistaðaeigendur sem segja lögregluna ekki gæta meðalhófs í aðgerðum sínum þegar verið er að kanna leyfi skemmtistaða.
Þá fjöllum við um væntanlegt samfélagsmiðlabann fyrir börn í Bretlandi og við heyrum í sviðstjóra hjá Netvís sem vill sambærilegt bann hér.
Í sportpakka dagsins verður farið yfir Bestu deildina. leikina í gær og leikinn í kvöld. Einnig kíkjum við á úrslitin á HM í fótbolta sem er komið á fulla ferð.