Allur undirbúningur er nú á lokastigi og er allt klárt til að hefja fóðrun og kjarnaborun á rannsóknarholunni EG-02 á Landeyjasandi. Verkefnið er einn af lykilþáttunum í viðamiklum jarðfræðirannsóknum sem munu skera úr um fýsileika þess að gera jarðgöng á milli lands og Vestmannaeyja.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Eyjagöngum ehf., félagi með það að markmiði að draga úr óvissu varðandi framkvæmdakostnað á gerð jarðganga milli lands og Heimaeyjar.
Fram kemur að vegna hinna sérstöku aðstæðna á Landeyjasandi, þar sem efstu lög jarðvegsins samanstandi af lausum sandi, verði byrjað á því að setja niður um fjörutíu metra langa fóðrun. Hlutverk hennar sé að tryggja fyllsta stöðugleika borholunnar áður en haldið verði dýpra niður í fastara berg.
Samkvæmt svörum frá Haraldi Pálssyni, framkvæmdastjóra Eyjaganga, er gert ráð fyrir að vinna við fóðrun hefjist í dag og kjarnaborunin eftir tvo eða þrjá daga.
„Þegar fóðruninni lýkur verður kjarnaborinn settur í gang, en áætlað er að bora holuna niður á allt að 300 metra dýpi. Markmiðið er að ná upp samfelldum kjarnasýnum sem munu veita vísindamönnum og verkfræðingum nákvæmar upplýsingar um gerð og styrk berglaganna undir sandinum.
Slík gagnaöflun er algjör grundvöllur þess að hægt sé að hanna örugg jarðgöng og meta heildarkostnað verkefnisins,“ segir í tilkynningunni.
Haft er eftir Haraldi að það sé tilkomumikið að sjá borinn Karl Prins standa í miðri sandfjörunni með eyjasýnina í bakgrunni.
„Með því að bora niður á 300 metra dýpi fáum við áður óþekkt gögn um jarðlögin á þessu svæði, sem færir okkur nær raunhæfu mati á jarðgöngum til Eyja,“ segir Haraldur, en reiknað er með að gangaopið yrði ofar í landinu en líkt og með kjarnaborunina í Vestmannaeyjum, sé talið mikilvægt að ná kjörnum þar sem sleppir landi til að ná sem bestu sýnum á gangaleiðinni.
Stefnt er á að kjarnaborunum - í tengslum við jarðgangagerð til Vestmannaeyja - ljúki í lok árs. Framkvæmdastjóri Eyjaganga er ekki í vafa um að göngin séu arðbær og segir að ef allt gangi að óskum verði hægt að keyra á milli lands og eyja eftir tíu ár.
Verkefnið um jarðgöng til Vestmannaeyja er ekki lengur aðeins hugmynd á teikniborðinu. Með tilkomu nýrra hluthafa á borð við Landsbankann og N1 nálgast Eyjagöng nú fjárhagslegt markmið sitt hratt, á sama tíma og undirbúningur jarðgrunnsrannsókna fer af stað í lok apríl.