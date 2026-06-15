„Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Sunna Sæmundsdóttir skrifar 15. júní 2026 12:25 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. vísir/Vilhelm Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til þess að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn fór fram á. Þjóðin eigi nú orðið. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta vikunnar. Starfsáætlun Alþingi var kippt úr sambandi í síðustu viku og til stóð að ljúka þingstörfum á föstudag. Enn er þingið þó að störfum en þingflokksformenn segja stefnt að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta þessarar viku. Þingflokkar funda í hádeginu en að því loknu stendur til að halda áfram umræðu og greiða atkvæði um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru fram á að þeirri umræðu yrði frestað fram í ágúst þar sem einnig yrði hægt að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Í óundirbúnum fyrirspurnartíma í morgun vísaði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, til þess að fjármálaáætlun byggi á febrúarspá Seðlabankans en að verri efnahagsforsendur blasi við í maíspá bankans. Miðað við breyttar forsendur megi lítið út af bregða til þess að markmið ríkisstjórnarinnar um hallalaus fjárlög renni út í sandinn. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins.Vísir/Vilhelm „Bent hefur verið á að þegar litið er aðeins á þau frávik sem þegar liggja fyrir geti niðurstaðan orðið sextán til tuttugu og tveggja milljarða króna halli, en ekki afgangur. Fjármálaáætlun á að sýna stöðuna eins og hún er, ekki eins og ríkisstjórnin vonar að hún verði,“ sagði Guðrún. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ítrekaði að hér væri um áætlun að ræða og að tekið verði tillit til nýrrar spár þegar fjárlög verði útfærð nánar. Ekki þurfi að taka frekari umræðu á þingstubbi í ágúst - nokkrum vikum áður en fjárlögin verði lögð fram. „Þá getur hið pólitíska samtal átt sér stað í þessum þingsal. Ég efast ekki um að minni hlutinn muni láta í sér heyra hvað það varðar. Það sama á við um umræðu um Evrópusambandið. Þjóðin fær boltann núna, þjóðin veit sínu viti. Hér hefur átt sér stað mikil umræða um Evrópusambandið, ekki bara í tengslum við þessa þingsályktunartillögu heldur í raun frá því að þetta kjörtímabil hófst. Nú er komið að þjóðinni að melta málið og fara yfir stöðuna og það er í góðu lagi að gefa henni orðið núna,“ sagði Kristrún. Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Þingmenn á síðustu metrunum Innlent Fleiri fréttir Ógnarlöng stefna Samkeppniseftirlitsins kemst að eftir allt saman Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið Sjá meira