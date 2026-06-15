Innlent

„Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. vísir/Vilhelm

Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til þess að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn fór fram á. Þjóðin eigi nú orðið. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta vikunnar.

Starfsáætlun Alþingi var kippt úr sambandi í síðustu viku og til stóð að ljúka þingstörfum á föstudag. Enn er þingið þó að störfum en þingflokksformenn segja stefnt að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta þessarar viku. Þingflokkar funda í hádeginu en að því loknu stendur til að halda áfram umræðu og greiða atkvæði um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. 

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru fram á að þeirri umræðu yrði frestað fram í ágúst þar sem einnig yrði hægt að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu.

Í óundirbúnum fyrirspurnartíma í morgun vísaði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, til þess að fjármálaáætlun byggi á febrúarspá Seðlabankans en að verri efnahagsforsendur blasi við í maíspá bankans. Miðað við breyttar forsendur megi lítið út af bregða til þess að markmið ríkisstjórnarinnar um hallalaus fjárlög renni út í sandinn.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins.Vísir/Vilhelm

„Bent hefur verið á að þegar litið er aðeins á þau frávik sem þegar liggja fyrir geti niðurstaðan orðið sextán til tuttugu og tveggja milljarða króna halli, en ekki afgangur. Fjármálaáætlun á að sýna stöðuna eins og hún er, ekki eins og ríkisstjórnin vonar að hún verði,“ sagði Guðrún.

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ítrekaði að hér væri um áætlun að ræða og að tekið verði tillit til nýrrar spár þegar fjárlög verði útfærð nánar. Ekki þurfi að taka frekari umræðu á þingstubbi í ágúst - nokkrum vikum áður en fjárlögin verði lögð fram.

„Þá getur hið pólitíska samtal átt sér stað í þessum þingsal. Ég efast ekki um að minni hlutinn muni láta í sér heyra hvað það varðar. Það sama á við um umræðu um Evrópusambandið. Þjóðin fær boltann núna, þjóðin veit sínu viti. Hér hefur átt sér stað mikil umræða um Evrópusambandið, ekki bara í tengslum við þessa þingsályktunartillögu heldur í raun frá því að þetta kjörtímabil hófst. Nú er komið að þjóðinni að melta málið og fara yfir stöðuna og það er í góðu lagi að gefa henni orðið núna,“ sagði Kristrún.

Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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