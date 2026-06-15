Björgunarskipið Sveinbjörn Sveinsson, það sjöunda í röð nýrra björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, kom til heimahafnar á Vopnafirði.
Í tilkynningu frá Landsbjörg kemur fram að áhöfn hafi siglt af stað frá Reykjavík upp úr hádegi á föstudag og eftir um sjö tíma siglingu hafi hún verið komin á Patreksfjörð þar sem gist var um borð í nýja skipinu og Verði II.
Áhöfnin hafi svo fengið leiðindaveður fyrir Látrabjarg, töluverða öldu, en skipstjórinn Magni Hjálmarsson hafi verið yfir sig ánægður með skipið.
„Þarna sáum við hvað þetta eru góð skip, þrátt fyrir leiðindabrælu fór vel um alla og skipið sýndi okkur hvers það er megnugt,“ er haft eftir honum í tilkynningu Landsbjargar.
Morguninn eftir hafi verið lagt snemma af stað, rétt um hálf sex, og haldið áfram til Ísafjarðar þar sem áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu kom og sigldi til móts við skipið. Eftir stutt stopp á Ísafirði hafi svo verið lagt af stað til Siglufjarðar þar sem áhöfn björgunarskipsins Sigurvin tók á móti þeim og fylgdi þeim til hafnar.
Síðdegis á laugardag var svo haldið frá Siglufirði og stefnan sett á Þórshöfn. Þangað var komið um kvöldmatarleytið þar sem heimamönnum gafst tækifæri til að skoða skipið. Á sunnudagsmorgun var svo lagt af stað frá Þórshöfn um hálf átta leytið og siglt rólega fyrir Langanesið og renndi Sveinbjörn svo inn á Vopnafjörð klukkan 12, þegar móttökuathöfnin hófst.
Séra María Guðrún Ljungberg sóknarprestur blessaði skipið og Borghildur Sverrisdóttir afhenti skipstjóra og formanni Björgunarbátasjóðs Vopnafjarðar sjóferðabænina á skildi, til varðveislu um borð.
Að lokinni athöfn bauð Slysavarnadeildin Sjöfn á Vopnafirði gestum upp á veitingar í björgunarsveitarhúsinu.
Sveinbjörn Sveinsson er eins og áður segir sjöunda skipið í nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áður eru komin til landsins Guðmundur í Tungu á Ísafirði, Ingibjörg á Höfn í Hornafirði, Björg í Rifi, Jóhannes Briem í Reykjavík, Sigurvin á Siglufirði og Þór í Vestmannaeyjum. Áttunda skipið er svo væntanlegt í haust, þegar Unnur kemur til landsins en heimahöfn hennar verður á Patreksfirði.
Smíði þess níunda er hafin, en það skip leysir af hólmi Hafbjörgina sem er í Neskaupstað. Í tilkynningu segir að enn eigi þá eftir að endurnýja fjögur skip, á Raufarhöfn, Skagaströnd, Sandgerði og Grindavík.