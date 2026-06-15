Lögregla telur að vopnað rán, sem framið var á víðavangi miðsvæðis í Reykjavík í gærkvöldi eða í nótt, hafi verið framið vegna ætlaðrar fíkniefnaskuldar fórnarlambsins. Engan sakaði en ræninginn komst á brott með fjármuni.
Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu í samtali við Vísi.
Í dagbókarfærslu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fyrir gærkvöldið og nóttina sagði frá vopnuði ráni, þar sem maður hafði rænt annan með eggvopni.
Unnar Már segir að ræninginn hafi komist á brott með einhverja fjármuni en þeir hafi ekki verið miklir. Enn hafi ekki tekist að hafa hendur í hári hans en lögreglu gruni um hvern var að ræða. Málið sé í rannsókn.