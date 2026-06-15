Innlent

Rændur á víða­vangi vegna fíkniefnaskuldar

Árni Sæberg skrifar
Lögregla á Hverfisgötu rannsakar málið.
Lögregla á Hverfisgötu rannsakar málið. Vísir/vilhelm

Lögregla telur að vopnað rán, sem framið var á víðavangi miðsvæðis í Reykjavík í gærkvöldi eða í nótt, hafi verið framið vegna ætlaðrar fíkniefnaskuldar fórnarlambsins. Engan sakaði en ræninginn komst á brott með fjármuni.

Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu í samtali við Vísi.

Í dagbókarfærslu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fyrir gærkvöldið og nóttina sagði frá vopnuði ráni, þar sem maður hafði rænt annan með eggvopni.

Unnar Már segir að ræninginn hafi komist á brott með einhverja fjármuni en þeir hafi ekki verið miklir. Enn hafi ekki tekist að hafa hendur í hári hans en lögreglu gruni um hvern var að ræða. Málið sé í rannsókn.

Lögreglumál Reykjavík

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