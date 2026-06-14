Í hádegisfréttum ræðum við við fyrrverandi varaformann Viðreisnar sem er nú formaður Samtaka iðnaðarins. Hann segir fjármálaáætlun Daða Más Kristóferssonar, fjármálaráðherra og núverandi varaformanns Viðreisnar, mikil vonbrigði.
Hann telur að aukin skattheimta á fjármálafyrirtæki muni bitna á almenningi og kjörum heimilanna. Hann reiknar með enn frekari kólnun á húsnæðismarkaði vegna þessa.
Við ræðum einnig við Ástu Hafþórsdóttur, gervahönnuð og förðunarfræðing, sem varð vitni að hákarlaárás á strönd við Sydney-borg í Ástralíu.
Við tökum einnig stöðuna á Bárðarbungu sem skalf verulega í nótt en stærsti skjálftinn á svæðinu mældist fyrir ofan fjóra að styrkleika.
Í sportinu ræðum við árangur New York Knicks sem urðu í nótt NBA-meistarar í fyrsta skipti í fimmtíu og þrjú ár eftir sigur gegn San Antonio Spurs. Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar.