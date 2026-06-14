Innlent

Á­rekstur á Kársnesi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Kópavogur
Kópavogur

Árekstur varð á þriðja tímanum á Hafnarbraut á Kárnesi í Kópavogi.

Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir strætisvagn og fólksbifreið hafa lent saman. Engir farþegar hafi verið í strætisvagninum. 

Dælubíll og tveir sjúkrabílar voru sendir á slysstað. Ökumaður fólksbílsins hafi verið fluttur á slysadeild til skoðunar með minniháttar áverka. 

Ekki liggur fyrir hvort einhverjum götum hafi verið lokað en aðgerðum er lokið á slysstað. 

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