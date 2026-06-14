Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Í dag ræðir hann sagnfræðirannsóknir, upptöku evru, menntakerfið og málefni barna.
Fyrsti gestur Kristjáns í dag er Guðmundur Hálfdánarson, prófessor emeritus í sagnfræði. Guðmundur er nú að láta af störfum við Háskóla Íslands, orðinn 70 ára, og fer yfir ferilinn og helstu hugðarefni, sem einkennt hafa farsælan feril við sagnfræðirannsóknir, sérstaklega hugmyndir um þjóð, þjóðerni, fullveldi og sjálfstæði.
Því næst fær hann til sín Jón Helga Egilsson, doktor í hagfræði og fyrrverandi formann bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Jón ræðir við Kristján um upptöku evru fyrir Íslendinga og gagnrýnir þá hugmynd harðlega. Hann telur að upptaka evru myndi leiða atvinnuleysi yfir Íslendinga og kostnaðurinn sé því mun meiri en ábati kynni að vera.
Klukkan ellefu kemur Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri Menntamálastofnunar, og ræðir ýmsa þá gagnrýni sem fram hefur komið á menntakerfið hér á landi. Þar má nefna vanrækslu í námsefnisgerð, framlög til skólakerfisins, samræmingu einkunnagjafar á milli skóla og fleira en einnig framfarir sem nýr námsmatsferill á að hafa í för með sér.
Síðast en ekki síst kemur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður Flokks fólksins, og ræðir velferðarmál og málefni barna, meðal annars brottfararstöð hælisleitenda og gagnrýni á hana, þingsályktunartillögu um farsæld barna og framkvæmd velferðarlaga barna af hálfu Ríkisendurskoðunar.